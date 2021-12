Kourtney Kardashian applaudit à l’affirmation selon laquelle elle a subi « beaucoup de chirurgie »

Kourtney kardashian frappe à nouveau avec un autre clapback enflammé.

Le 7 décembre, le compte Instagram @popcultureangel a partagé quelques retours en arrière sur « les kardashians avant qu’ils ne deviennent » les kardashians « ». n’a pas changé était Kourt. » Cependant, tout le monde ne semblait pas d’accord.

« Kourtney a subi beaucoup d’opérations! » a affirmé un autre utilisateur de médias sociaux. « Elle l’a juste fait d’une manière extrêmement naturelle qui complimentait toujours ses traits au lieu de les changer. Botox, travail du nez, une sorte de coup de cul ou de bbl juste pour commencer. »

Il ne fallut pas longtemps à la fondatrice de Poosh elle-même pour entrer dans le chat et mettre fin à la spéculation. « Pas de meilleur compliment qu’un compliment trop beau pour être vrai », a répondu Kourtney, « un coup de cul et un lifting brésilien des fesses, euh, merci et vous ne faisiez que commencer. »

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la famille Kardashian-Jenner interpelle quelqu’un sur les réseaux sociaux.