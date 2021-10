Kourtney Kardashian aurait lancé une crise de colère en plein vol à ‘SNL’ à cause du téléphone perdu de Travis Barker

Kourtney Kardashian serait devenue folle sur un vol Los Angeles-New York mercredi lorsque son petit ami, le batteur de Blink-182 Travis Barker, a perdu son téléphone dans l’avion. Vendredi, un passager du vol commercial a déclaré à Page Six que Kardashian s’était « brouillée » avec les agents de bord qui lui avaient demandé de prendre sa place en classe affaires. Kardashian et Barker sont à New York ce week-end puisque Barker apparaît sur Saturday Night Live avec le rappeur Young Thug.

Barker, 45 ans, aurait laissé tomber son téléphone entre deux sièges juste au moment où l’avion quittait le tarmac. Kardashian a commencé à « rechercher frénétiquement » le téléphone et a demandé à une hôtesse de l’air « cinq minutes de plus » alors qu’on lui demandait de rester assise, a déclaré le passager à Page Six. « Elle s’est un peu chahutée et était assez cinglée. Elle n’était pas gentille et se comportait vraiment comme une enfant », ont-ils déclaré.

Le musicien ne s’est pas levé de son siège lors de l’incident, mais Kardashian, 42 ans, « paniquait » parce qu’elle ne pouvait pas trouver son téléphone, a affirmé le témoin. Un agent de bord a passé « deux heures… à démonter la chaise » et ils ont finalement trouvé le téléphone, a déclaré une source.

Une autre source proche de Kardashian a contesté l’histoire du passager. Ils ont affirmé qu’il n’avait fallu que « cinq minutes » pour démonter la chaise et trouver le téléphone. « Elle n’a pas demandé cinq minutes de plus, et l’hôtesse de l’air s’est sentie tellement mal de l’avoir précipitée, elle s’est excusée et a fait une annonce pour les aider sur le vol. Le passager exagère », a déclaré la source Kardashian à Page Six.

Barker et Kardashian sont à New York pour que le batteur puisse jouer avec Young Thug sur Saturday Night Live ce week-end. Le batteur a récemment rejoint Young Thug pour son concert NPR Tiny Desk, interprétant un solo de batterie pendant la chanson « Ski ». Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Williams, apparaît sur SNL pour promouvoir son nouvel album, Punk, qui est sorti vendredi. Par coïncidence, la sœur de Kardashian, Kim Kardashian, a animé l’épisode SNL du 9 octobre.

En 2008, Barker a été grièvement blessé lors d’un accident d’avion et a été l’un des deux seuls survivants. Barker a passé près de 13 ans sans voler jusqu’à ce qu’il rejoigne Kardashian sur un vol en jet privé à destination de Cabo San Lucas, au Mexique, en août. Les deux se sont également envolés pour l’Italie ensemble pendant l’été. « Je suis invincible quand je suis avec elle », a déclaré Barker à Nylon Magazine. « C’est comme si je n’avais jamais rêvé, je n’avais même plus jamais envisagé de voler. »