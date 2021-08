Kourtney Kardashian continue de s’amuser avec les rumeurs de grossesse avec le dernier article de Poosh

Alors que certaines célébrités sont frustrées par les rumeurs de grossesse, Kourtney Kardashian est allée dans une direction opposée, semblant se moquer d’elles avec un récent article de Poosh. La relation de la star de L’Incroyable Famille Kardashian avec Travis Barker s’est envenimée, ce qui a donné lieu à des rumeurs qu’ils attendaient et même qu’ils se sont fiancés. La fille de Barker, Alabama Barker, a récemment déclenché les rumeurs de fiançailles lorsqu’elle a qualifié Kardashian de “belle-mère”.

Vendredi dernier, Kardashian a partagé un lien vers un nouvel article de Poosh intitulé “Mangez ces aliments si vous essayez de tomber enceinte” sur son histoire Instagram, rapporte InTouch Weekly. L’article comprend une entrevue avec la diététicienne Rachel Swanson. “Pour celles qui essaient de tomber enceintes, il n’est jamais trop tôt pour commencer à manger comme si c’était déjà le cas”, a déclaré Swanson au site. Poosh est un site Web lifestyle que Kardashian a lancé en mars 2019.

Kardashian, 42 ans, et le batteur de Blink-182, 45 ans, ont commencé à sortir ensemble en janvier, même s’ils étaient amis depuis des années avant que leur relation ne devienne romantique. Ces dernières semaines, il y a eu des rumeurs selon lesquelles leur relation ne fait que devenir plus sérieuse, surtout après que l’Alabama, 15 ans, a qualifié Kardashian de “belle-mère” lors d’une session Instagram Live avec des amis. Barker et Kardashian étaient également à Las Vegas plus tôt ce mois-ci, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles ils se sont même mariés. Le batteur a également été vu en train de se frotter les mains sur le ventre de Kardashian, ce qui était à l’origine des rumeurs de grossesse. Des sources ont ensuite déclaré à TMZ le 17 juillet qu’ils n’étaient pas encore mariés ou fiancés.

Kardashian a trois enfants avec l’ex Scott Disick, Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans, et Reign, 6 ans. Barker et son ex-femme Shanna Moakler sont les parents d’Alabama et de leur fils Landon, 17 ans. Une source a récemment confié à Life & Style que les enfants de Kardashian apprécient passer du temps avec Barker. “Ils ont une très bonne relation avec Scott, alors ils voient Travis comme une personne amusante, responsable et présente dans leur vie”, a déclaré la source. “Il fait toujours des choses amusantes pour eux, comme les laisser jouer de sa batterie, leur apporter leurs plats préférés, et il agit comme un grand enfant avec eux dans la piscine, dans la cour et à Disney.”

Pendant ce temps, Disick s’habituerait à l’idée que Kardashian soit avec Barker. “Kourtney et Travis ont cette connexion hors du commun et il est difficile pour eux de ne pas se toucher”, a déclaré une source à Entertainment Tonight après que Barker et Kardashian ont passé le week-end dans un hôtel à Montecito, en Californie. “Scott s’est davantage habitué à l’idée que la relation entre Kourtney et Travis est sérieuse, mais ce n’est pas son sujet de discussion préféré.”