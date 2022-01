Kourtney Kardashian déniche des photos de sœurs de 17 ans à Cabo

Rien de tel que de se remémorer ses vacances au Mexique pour se changer les idées.

Kourtney kardashian a fait un tour dans le passé le mardi 4 janvier, en révélant des photos du voyage de sa famille en 2005 à Cabo San Lucas, au Mexique.

Les images ensoleillées la montraient avec ses sœurs Kim et Khloe kardashian passer du bon temps ensemble, ainsi qu’un moment à la piscine avec maman Kris Jenner et ami Allison statter. À l’époque, les sœurs auraient environ 26, 25 et 21 ans.

Bien que ce ne soit peut-être pas Cabo, Kourtney a apprécié un voyage plus récent à la plage avec sa fille Pénélope Disick, 9, sont Règne Disick, 7 ans et fiancé Travis aboyeur. Elle a posté un instantané de famille du groupe dans le sable au coucher du soleil, avec Kourt et Travis portant des masques de ski qui semblaient servir de déguisements et d’accessoires confortables.

Elle et Travis ont passé un peu plus de temps à la plage la semaine dernière, lorsqu’ils sont retournés à Montecito, en Californie, où le rockeur lui a proposé l’année dernière. Au cours de leur visite, le couple a savouré un dîner aux chandelles chez Oliver’s of Montecito et des pâtes au Tre Lune Ristorante.