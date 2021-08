Kourtney Kardashian dévoile la coupe de cheveux de Travis. Vous vous souvenez que Kourtney a posté une photo d’une mèche de cheveux de Sadako qui aurait été coupée par son chéri Travis ?

Eh bien, ENFIN tant attendu … Kourtney a révélé comment ses cheveux étaient devenus. Cosmopolitan a publié une série de photos de « 10 jours de quarantaine » qu’elle a passées ensemble avec Travis, Kourtney montrant sa nouvelle coupe de cheveux alors qu’elle est vue assise sur le sol de la salle de bain en train de traîner avec Travis.

Et c’est tout. C’est ce que Travis lui a coupé, les extensions… Bahahahahaha

Selon Cosmopolitan, le couple n’explique pas pourquoi ils ont été mis en quarantaine, mais il semble qu’ils se soient bien amusés. Le couple est super sérieux dans leur relation et ils ont parlé de mariage. OMG! Une source a dit à E! News qu'”ils sont très amoureux et n’ont jamais vécu un amour comme celui-ci. Kourtney est plus heureuse que jamais. Travis l’adore et la traite très bien. C’est très différent des autres relations et tout est positif… C’est un amour spécial et ils veulent le célébrer et en profiter. “

Une autre source (car il y en a toujours plusieurs) assure que “Kourtney et Travis ont parlé de mariage. C’était une connexion instantanée et un lien depuis qu’ils sont devenus amoureux. Ils sont là pour le long terme. Tout le monde dans la famille aime Travis et leurs familles s’intègrent parfaitement. Kourtney est si proche des enfants de Travis maintenant et vice versa. Ils sont devenus une unité familiale ensemble et c’est spécial. “

OK, vous voyez pourquoi l’Alabama appelle sa belle-mère Kourtney, et ils ont juste quoi… huit mois de rendez-vous ?

Quoi qu’il en soit, Kourtney Kardashian dévoile la coupe de cheveux de Travis. Et bien sûr elle sort sans rien sous cette robe…

