Kourtney Kardashian est très chaude en posant dans une robe sexy en latex

Accepterez-vous cette rose ?

Suivant Travis aboyeurla somptueuse proposition de bord de mer avec des centaines de roses rouges, il est clair que Kourtney kardashian a certainement … et elle a l’énorme bague de fiançailles pour le prouver. Maintenant, Kourtney fait passer le thème de la romance brûlante au niveau supérieur pour un aperçu organisé de sa vie de fiancée.

La star de L’incroyable famille Kardashian et mère de trois enfants a partagé une série de photos Instagram le 28 octobre montrant son bonheur après ses fiançailles. Kourtney étourdit dans une robe en latex rouge moulante, avec un bustier et un col licou croisé, dans le premier instantané; elle a suivi la photo avec une douce image de Pénélope Disick et Règne Disick bras dessus bras dessous avec vue sur le coucher de soleil.

D’autres photos des coulisses du dîner au Polo Bar à New York, un délicieux dîner de pâtes, une veste-pull Chanel rouge et un t-shirt Mickey Mouse à paillettes et une photo de poivrons au marché fermier constituaient l’ensemble de la série esthétique. .