Kourtney Kardashian et Megan Fox ont appelé pour avoir prétendument copié leur séance photo Skims

La nouvelle campagne torride de Kourtney Kardashian et Megan Fox pour la ligne de shapewear de la sœur aînée de Kardashian, Kim, suscite beaucoup d’attention. Les deux ont posé ensemble dans une série de portraits sexy arborant les dernières versions de Skims. Il y avait plusieurs accessoires, y compris des pommes, des cerises et même une pousse seins nus avec les deux se couvrant de leurs mains. Mais les deux nouveaux BFF sont accusés d’avoir volé le concept du tournage à un autre influenceur.

Kristen Noel Crawley, une ancienne amie de Kim, a fustigé la propriétaire de Poosh sur son histoire Instagram. Elle accuse Kourtney et Fox d’avoir copié l’idée des cerises d’un tournage mettant en vedette la star de Basketball Wives LA Draya Michele et le mannequin Tanaya Henry. “Les femmes noires sont toujours le modèle”, a-t-elle légendé l’histoire. “Et ne l’oublie pas.” Elle a également tagué Michele et Henry. L’histoire a ensuite été supprimée.

Michele a emboîté le pas, partageant à nouveau l’image de sa propre histoire. Crawley a été présenté dans une campagne 2019 pour Skims. Elle est la fondatrice de la marque KNC Beauty. Son mari est le créateur de mode, Don. C. Daily Mail rapporte que la spéculation sur des retombées entre Crawley et Kim a commencé l’année dernière lorsque les fans ont remarqué que Crawley ne suivait plus le propriétaire de KKW Beauty. Don était également proche du mari de Kim, Kanye West, à un moment donné. On ne sait pas ce qui a causé la rupture entre Don et West.

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la famille Kardashian-Jenner est accusé d’appropriation culturelle. Mis à part leur apparence physique présumée améliorée, que beaucoup pensent être leur tentative de ressembler aux caractéristiques des femmes noires, elles ont été accusées par plusieurs propriétaires de petites entreprises d’avoir volé leurs idées ou de ne pas donner le crédit approprié aux autres cultures.

En 2019, Kim a été forcée de changer le nom d’origine de Skims. Elle a à l’origine appelé la ligne de shapewear Kimono. Kim a été critiquée par beaucoup pour avoir utilisé un terme pour une marque sans rapport avec le vêtement traditionnel japonais. Un kimono est un vêtement traditionnel japonais et largement considéré comme la robe nationale du Japon