Kourtney Kardashian et Travis Barker affichent une mauvaise romance sans ironie dans les costumes de «Sid et Nancy»

Halloween est arrivé tôt pour Kourtney Kardashian et Travis Barker. Le couple nouvellement fiancé a décidé de s’habiller tôt. Les deux se sont déguisés en emblématiques Sid Vicious et Nancy Spungen et ont mis le feu à Internet. « Jetez la clé », a écrit Barker en légende d’une photo des deux. « Jusqu’à ce que la mort nous sépare », a écrit Kardashian en légende de sa série d’images.

Sid Vicious, de son vrai nom Simon John Ritchie, était membre du groupe Sex Pistols. Nancy était sa petite amie. Nancy est morte d’un coup de couteau en 1978. Sid était un suspect dans son meurtre. Elle est décédée d’une overdose en 1979.

Le batteur de Blink-182 a enfilé un ensemble noir de la tête aux pieds alors qu’il tenait une cigarette comme accessoire. Kourtney a également repéré une tenue noire. L’aînée des palourdes Kardashian a bercé un haut en maille à manches courtes avec un soutien-gorge assorti en dessous. Le fondateur de Poosh a complété le tout avec une perruque blonde, coiffée par Glen Coco. Tonya Brewer est responsable de son maquillage.

Le couple a même bercé les menottes des Enfants Riches Déprimés pour recréer leur look du long métrage de 1986 basé sur leur histoire d’amour, Sid et Nancy. Une source a dit à E! News que les looks du couple avaient été capturés dans les coulisses du spectacle Halloween House of Horrors de Barker avec NoCap.

Kardashian est un grand fan d’Halloween. Le 1er octobre, elle a fait équipe avec sa plus jeune sœur Kylie Jenner pour montrer une partie de son décor de vacances. Récemment, Travis et Kardashian ont passé du temps à Universal Studios Hollywood et à Knott’s Berry Farm pour célébrer Halloween.

« C’est la saison », a écrit Kardashian en ligne au début du mois. Une source dit que Kardashian est dans un pur bonheur. « Kourtney est la plus heureuse. Travis l’adore et la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et tout est positif », a déclaré une source au média. « Ce fut une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux. » Avant de sortir ensemble, les deux étaient amis depuis plus d’une décennie.