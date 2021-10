Kourtney Kardashian et Travis Barker continuent de se jumeler avec style à New York

Kravis prend Manhattan, et avec style !

Kourtney kardashian et petit ami Travis aboyeur visitent New York et expriment leur amour en noir et blanc. La star de télé-réalité et le Clignotement-182 rocker a présenté une multitude de tenues coordonnées en marchant dans la ville juste avant le début du week-end.

Kourtney a récemment publié sur son histoire Instagram une photo d’un pass dans les coulisses de Saturday Night Live. Bien que ni elle ni Travis n’aient été confirmés pour apparaître dans l’émission de cette semaine, son invité musical est Jeune voyou, qui présente le rockeur sur un remix de son single « Ski ».

La semaine dernière, sa sœur Kim Kardashian a hébergé SNL pour la première fois et a aidé à rôtir la romance passionnée de 10 mois de Kourtney et Travis dans un sketch. Tandis que Kris Jenner et Khloe kardashian fait des camées sur l’épisode, le vrai Kravis n’a pas fait le voyage à New York.

Cependant, une source a dit plus tard à E! News, « Kourtney et Travis ont adoré. Kim voulait que les blagues soient une surprise totale pour la famille. Toute la famille était prête pour toutes les blagues et soutenait beaucoup Kim. Aucun d’eux ne se prenait trop au sérieux et ne veulent que Kim ou la série retiennent les coups. Ils ont pensé qu’elle était hilarante et ont fait un excellent travail. «