Kourtney Kardashian et Travis Barker continuent de troller tout le monde avec des références de mariage

Travis Barker et Kourtney Kardashian sont très ouverts sur leur amour, et ils aiment clairement troller leurs abonnés au sujet des rumeurs de fiançailles persistantes qui les suivent depuis des mois. Le couple de télé-réalité a taquiné ses abonnés avec différentes images de mariage sur les réseaux sociaux, et les nouvelles décorations d’Halloween de Kardashian sont les dernières.

La star de L’Incroyable Famille Kardashian a dévoilé son décor de saison effrayant sur sa grille Instagram, en publiant des photos avec la légende “C’est la saison !” Son équipement d’Halloween comportait beaucoup de squelettes, et dans son histoire Instagram, elle a partagé une photo particulière qui a fait parler les gens. La photo présente deux squelettes déguisés en mariés, et Barker a également partagé les mêmes squelettes sous un angle différent sur son histoire Instagram.

En juillet, des sources proches du couple ont mis fin aux rumeurs de fiançailles, disant à TMZ que les deux étaient très heureux ensemble mais qu’aucune cloche de mariage ne sonnait malgré les spéculations des fans après un voyage particulièrement apprécié à Vegas. Kardashian et Barker ont passé beaucoup de temps à s’amuser ensemble en studio, lors de leurs nombreux voyages et à Disneyland. Bien qu’ils ne soient peut-être pas prêts maintenant, une source a déclaré à Intouch que “le mariage est presque certain” pour Kardashian et Barker. L’initié a ajouté que le clan Kardashian est heureux pour le nouvel amour de leur sœur, affirmant que les sœurs de Kardashian “disaient qu’elles n’avaient jamais vu Kourtney aussi follement amoureuse”, et que maman Kris Jenner “est ravie que sa fille aînée soit aussi heureuse C’est une période excitante pour Kourtney et personne ne le mérite plus qu’elle.”

Pourtant, beaucoup de choses peuvent se passer en quelques mois, donc la spéculation sur les fiançailles se poursuivra probablement jusqu’à ce que le couple se marie réellement. Alors que le couple amoureux de la romance s’est montré timide pour savoir s’ils étaient prêts à franchir la prochaine étape dans leur relation, beaucoup spéculant qu’un engagement était à l’horizon ou avait déjà eu lieu. “Kourtney et Travis ont parlé de mariage”, a déclaré une source à E! Nouvelles en juillet. “Ce fut une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux. Ils sont là pour le long terme.”

Kardashian et Barker sont ensemble depuis janvier, officialisant leur relation Instagram en février. Les deux n’ont certainement pas hésité à utiliser PDA, Barker ayant même laissé Kardashian tatouer “Je t’aime” sur son bras. La personnalité de la réalité a partagé la photo sur son Instagram en mai avec la légende “Je tatoue”. En avril, Barker a rendu sa relation avec Kardashian encore plus permanente, tatouant son nom de famille sur son cœur.