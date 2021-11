Kourtney Kardashian et Travis Barker deviennent méchants au mariage de Simon Huck

Et tandis que le duo prévoit de se marier, une source a récemment déclaré à E! News qu’ils envisageaient de fonder une famille ensemble.

L’initié a expliqué qu’ils « espéraient s’attendre à l’année prochaine ».

Une autre source a fait écho à des sentiments similaires, ajoutant: « Ils n’adoreraient rien de plus que d’avoir un bébé ensemble. Kourtney a toujours voulu un autre bébé et n’a jamais eu l’impression d’en avoir fini. Maintenant qu’elle est avec Travis, elle le veut encore plus. »

Kourtney est déjà maman d’enfants le maçon, Onze, Pénélope, 9, et Règne, 6, qu’elle partage avec ex Scott disque. Travis partage également son fils de 18 ans Se poser sur et sa fille de 15 ans Alabama avec son ex-femme Shanna Moakler.