Kourtney Kardashian et Travis Barker ensemble pour une promenade sur la plage

Si vous vous demandez comment les habitants de SoCal gèrent le temps froid et pluvieux de cette saison des vacances, ne cherchez pas plus loin que Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker, qui a frappé la plage pour une promenade emmitouflée dans une tonne de couches.

Le couple a touché le sable à l’hôtel Rosewood à Montecito mercredi, et même s’il ne semblait certainement pas qu’ils étaient prêts à se baigner … le couple avait néanmoins l’air confortable. Les deux étaient vêtus de noir et de lunettes de soleil, Travis gardait sa capuche relevée pour emprisonner autant de chaleur que possible.

Le palissandre est spécial pour Travis et Kourtney, étant donné que c’est le même endroit où il lui a proposé en octobre dans une proposition adaptée à ce qui semblait être des milliers de roses.

Quant à leur promenade sur le sable, on ne sait pas si les deux venaient de finir de manger et voulaient admirer la vue… chacun portait une tasse de quelque chose (heureusement, espérons-le).

Pas encore de détails sur quand et où les deux diront officiellement « Oui » – mais il y a certainement un lien fort avec Montecito – alors peut-être qu’ils étaient en train de faire du repérage.

Là encore, il n’y a rien de tel qu’une promenade sur le chemin de la mémoire en bord de mer.