Kourtney Kardashian et Travis Barker fiancés

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Kourtney Kardashian va marcher dans l’allée pour la première fois de sa vie – et elle le fera avec nul autre que Travis Barker … qui vient de poser la grande question.

Le batteur de Blink-182 s’est mis à genoux dimanche dans un hôtel en bord de mer à Montecito – où il a tout mis en œuvre avant de lui présenter une bague de fiançailles et de lui demander d’être sa femme. Bien sûr, elle a dit oui… et lui a fait un gros bisou pour fêter ça.

Il semble que certains de leurs amis et de leur famille étaient sur place pour assister – et Trav semble avoir disposé un arrangement floral élaboré sur le sable. Comme vous pouvez le voir, Kourtney le creusait… en sautant dans ses bras alors qu’un photographe privé tirait des clichés.

C’est une nouvelle assez étonnante … car, comme vous le savez, le couple vient de commencer à sortir ensemble au début de 2021 – ceci après avoir été des amis proches pendant des années, bien sûr. C’était quand même rapide !

Comme vous l’avez vu – et comme nous l’avons dûment documenté – TB et KK ont été attachés à la hanche depuis qu’ils se sont réunis et sont devenus publics … et n’ont PAS hésité à utiliser le PDA, que ce soit sur la plage, à Disneyland, dans les rues de New York, en Italie – et beaucoup, BEAUCOUP d’autres endroits.

BTW, cela a été laissé entendre récemment par Travis lui-même – qui a dit que « pour toujours » n’était pas assez long en ce qui concerne Kourtney. De toute évidence, il avait des cloches de mariage en tête.

Il est assez évident qu’ils sont éperdument amoureux l’un de l’autre – et pour eux de passer au mariage, cela en dit rapidement long sur la façon dont ils sont l’un dans l’autre … surtout si l’on considère que Kourtney était avec Scott Disick pendant des années – et il a eu plusieurs enfants avec lui – et ne s’est toujours pas marié avec ce gars, même lorsqu’il lui a acheté une bague il y a longtemps.

Elle est aussi sortie Younès Bendjima pendant un bon moment il y a quelques années – mais cela n’a pas tenu la distance non plus. Maintenant, elle semble prête à entreprendre le voyage du bonheur pour toujours.

Quand tu sais, tu sais. Félicitations à l’heureux couple !!!