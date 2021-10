Kourtney Kardashian et Travis Barker officialisent leurs fiançailles après des semaines de taquineries

Après des mois de teasing et de PDA, la star de télé-réalité Kourtney Kardashian et Travis Barker de l’été Blink 182 se sont fiancés. TMZ rapporte que Barker a proposé dimanche dans un hôtel en bord de mer à Montecito. Sur les photos, Barker s’est agenouillé entouré de centaines de roses rouges et Kardashian a accepté avec enthousiasme. Selon les rapports, certains amis et famille étaient sur place pour célébrer après le moment romantique. La star de L’incroyable famille Kardashian et le musicien de rock ont ​​commencé à sortir ensemble au début de l’année, rendant publique leur relation le jour de la Saint-Valentin.

