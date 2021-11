Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker sont appelés pour leur PDA « sans goût » lors d’un mariage auquel ils sont allés pour le responsable des relations publiques Simon Huck et son partenaire de longue date Phil Riportella. La star de L’Incroyable Famille Kardashian, 42 ans, et le batteur de Blink-182, 46 ans, se sont fiancés en octobre après 10 mois de relation, et il est clair que ces deux-là ne peuvent toujours pas se tenir la main.

Posant ensemble avant le mariage, Kardashian portait une longue robe noire tandis que Barker avait l’air chic dans un costume assorti. « En allant à la chapelle », la star de télé-réalité a sous-titré sa publication sur Instagram, en taguant les mariés. Barker a répondu dans les commentaires: « Notre tour ensuite. » Leurs allers-retours sur les réseaux sociaux n’étaient pas ce qui ébouriffait les plumes, cependant, c’était leur comportement à la réception.

Dans une histoire Instagram partagée par l’influenceuse Claudia Oshry, Kardashian peut être vue à cheval sur son futur mari, alors qu’il l’attrapait par le dos au centre de la fête. Lorsque le clip a été partagé sur Reddit, les gens ont massivement pensé que le moment était inapproprié pour être en public en général, sans parler d’un mariage.

« Je n’étais pas trop embêté à propos de leur PDA, j’ai trouvé ça un peu embarrassant mais peu importe, mais c’est tout simplement dégoûtant ! » un utilisateur a écrit, alors qu’un autre l’a appelé « sans goût, sans classe » et donnant « des vibrations d’hormones adolescentes ». Une autre personne a demandé : « Ne peuvent-ils pas… se comporter comme une nuit ? » tandis qu’un autre utilisateur l’a appelé « comportement de fête de fraternité ». Un autre a ajouté: « Ce genre de comportement appartient plus à un club de strip-tease qu’à un mariage. »

(Photo : Fille sans emploi)

La famille Kardashian-Jenner a eu beaucoup de réactions négatives pour son comportement de mariage ces derniers temps, car la semaine dernière, Kendall Jenner a été appelée pour avoir porté une robe Monot découpée dramatique à la réception de mariage de l’amie Lauren Perez. La robe, qui a laissé le torse du mannequin largement découvert, a été qualifiée de « complètement inappropriée pour un mariage » par les utilisateurs sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne Kardashian et Barker, leur PDA est devenu une partie prévisible de leur relation, même la sœur Kim Kardashian y a joué un rôle lors d’une apparition en septembre dans The Ellen DeGeneres Show. « C’est beaucoup, mais c’est tellement mignon. .. .Vous savez quoi, c’est ce qu’ils font », a-t-elle déclaré à l’animatrice Ellen DeGeneres. « Et c’est si mignon et j’aime l’amour, alors je les aime. »