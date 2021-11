Kourtney Kardashian et Travis Barker présentent un PDA dans le TikTok de sa fille

Kourtney Kardashian et Travis Barker s’attaquent aux tendances TikTok ! La star de L’incroyable famille Kardashian s’est amusée avec son fiancé et sa fille de 9 ans Penelope sur l’application vidéo dimanche dans un doux moment capturé devant la caméra.

Reprenant une tendance populaire de TikTok sur le compte commun que Kardashian partage avec elle et la petite fille de Scott Disick, Penelope, Kardashian et Barker commencent à tourner autour de la chanson « Helikopter » de Fazlija. Les virages semblent donner un peu le vertige à Kardashian, car on peut la voir tomber dans les bras du batteur de Blink-182 alors que Penelope maintient la tendance.

@pandkourt Hélicoptère – Fazlija

Kardashian et ses enfants – Penelope, son fils de 11 ans Mason et son fils de 6 ans Reign – sont récemment revenus d’un voyage au Mexique, où ils ont célébré l’anniversaire de Barker avant Thanksgiving. L’équipage a fait de l’équitation et a apprécié le temps passé ensemble, tandis que la fondatrice de Poosh a applaudi un commentateur qui a grondé qu’elle passait « enfin » du temps avec ses enfants. « Je suis avec mes enfants tous les jours Dieu merci, les réseaux sociaux ne sont pas toujours la vraie vie », a-t-elle écrit en réponse.

Kardashian et Barker ont également passé du temps pendant le week-end de vacances avec les deux enfants du musicien qu’il partage avec son ex-femme Shanna Moakler – Landon, 18 ans et Alabama, 15 ans – ainsi qu’Atiana, la fille de Moakler, 22 ans.

Kardashian et Barker se sont également préparés pour leurs noces à venir après s’être fiancés dans une superbe proposition de plage en octobre. Les deux étaient amis depuis des années, mais n’ont commencé à se fréquenter qu’en janvier 2021 avant de devenir publics en février de la même année.

La sœur de Kardashian, Kim Kardashian, s’est ouverte sur The Ellen DeGeneres Show en septembre sur le fait de regarder les tourtereaux grandir en couple. « J’adore leur relation. Ils ont tellement grandi ensemble et ont vraiment fait des choses incroyables, juste pour penser qu’ils sont voisins et amis depuis près de 15 ans, voisins depuis environ une décennie », a-t-elle déclaré à propos des deux. La fondatrice de KKW Beauty a également pesé sur le « mignon » PDA de sa sœur avec Barker, ce qui, selon DeGeneres, était « beaucoup ». Kim a répondu : « C’est beaucoup, mais c’est si mignon. … Vous savez quoi, c’est ce qu’ils font. Et c’est si mignon et j’aime l’amour, alors je les aime. »