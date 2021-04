Kourtney Kardashian et Travis Barker s’amusent au bord de la mer

Kourtney Kardashian et Travis Barker continuent de renforcer leur relation et cela pèse de moins en moins de se montrer dans des moments plus intimes.

Il y a quelques jours, Travis Barker a partagé quelques photos avec un message révélateur dans lequel il déclare ouvertement son amour intense pour Kourtney Kardashian.

Après avoir vu les images et lu l’effusif «Je t’aime putain» que Travis a dédié à Kourtney, il est parfaitement révélé qu’il est complètement fou d’elle et qu’il se sent réciproque.

Il s’avère que le 42e anniversaire de Kourtney est devenu l’excuse parfaite pour Travis pour lui présenter un arrangement particulier de gardénias et de tulipes, ainsi que pour célébrer jour et nuit, puis passer quelques jours ensemble à Laguna Beach.

Une fois sur l’île au trésor, le couple ne s’est pas caché des yeux du public et a partagé des baisers et des câlins sous les rayons du soleil, alors que la température montait.

Au cas où il y aurait encore un doute sur le dévouement de Travis à Kourt, il a déjà tatoué son nom. L’image partagée sur Instagram compte déjà plus de 2 millions et demi de «j’aime».

Bien que tout semble aller très bien pour le couple, qui ne passe pas un bon moment, c’est Scott Disick, qui semble avoir enfin compris qu’à plusieurs reprises il a ruiné les choses avec Kourtney.

Bien que Kourt soit déjà sorti avec d’autres garçons, sa relation avec Travis rend en fait Scott jaloux, car en plus de gagner le cœur de sa femme, il s’entend à merveille avec ses enfants Mason, Penelope et Reign.