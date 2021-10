Kourtney Kardashian et Travis Barker se déguisent en couple punk-rock emblématique Sid et Nancy pour Halloween

Laissez Kourtney Kardashian et Travis Barker prendre une longueur d’avance à Halloween.

Alors que le couple nouvellement fiancé assiste (et embrasse) des événements de la saison effrayante depuis septembre, ils sont allés encore plus loin mardi en se déguisant en un autre couple emblématique : Sid et Nancy.

Travis Barker et Kourtney Kardashian ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux MTV Video Music Awards 2021 au Barclays Center le 12 septembre 2021 dans le quartier de Brooklyn à New York. (Photo de Jeff Kravitz)

Kardashian a partagé des photos de leurs looks inspirés du punk rock sur Instagram vendredi, canalisant Nancy Spungen en associant une perruque blonde bouclée à une chemise en maille transparente, un soutien-gorge noir et un pantalon en cuir.

Barker habillé en feu rocker Sid Vicious, enfilant une perruque noire hérissée, une veste en cuir et un pantalon avec une ceinture cloutée pour une performance au NoCap x Travis Barker House of Horrors à Malibu.

KOURTNEY KARDASHIAN ET TRAVIS BARKER SONT ENGAGÉS

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont vus le 16 octobre 2021 à New York. (Images de Gotham/GC)

Son engagement envers le costume incluait même de couvrir ses tatouages ​​​​au cou et au visage. Alors qu’il avait auparavant laissé sa fille de 15 ans, l’Alabama, utiliser la fondation Good Apple de KVD Beauty (38 $) pour couvrir son encre, on ne sait pas s’il s’est tourné vers la formule à couverture complète adorée par TikTok cette fois-ci.

Le batteur de Blink-182, 45 ans, a également partagé des photos de lui menotté à Kardashian, 42 ans, lors de leur soirée, sous-titrant les clichés, « Jetez la clé. »

Kardashian a sous-titré son propre message, « jusqu’à ce que la mort nous sépare ». En plus de montrer leur look avant-gardiste d’Halloween, les clichés ont également donné un autre aperçu de son énorme bague de fiançailles de forme ovale de Barker.

Travis Barker et Kourtney Kardashian sont présents lors de l’événement UFC 260 à l’UFC APEX le 27 mars 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Jeff Bottari/Zuffa LLC via .)

Le couple, qui se fréquente depuis janvier, s’est fiancé dimanche soir à Montecito, en Californie.

Le costume n’est pas la première fois que les tourtereaux se coordonnent dans des tenues entièrement noires, car ils ont déjà apporté leur style de couple avant-gardiste aux tapis rouges et aux soirées rendez-vous.

Compte tenu de leur amour commun pour les looks en cuir, ils n’ont peut-être pas eu à chercher plus loin que leurs propres placards pour les costumes.