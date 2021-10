Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont fiancés ! Enfin, et après tant de rumeurs, Kourt – le moins intéressant des K – descendra l’allée et avec nul autre que le batteur de Blink-182.

ET! News rapporte que Travis Barker a proposé à Kourtney à genoux ce samedi, sur la plage d’un hôtel de Montecito, en Californie – évidemment, ce n’était pas privé, parce que, vous savez, le spectacle ! Ah, Kourtney a dit OUI ! Et il lui a sauté dessus pour l’embrasser pour fêter ça. Ses amis et sa famille étaient là, donc, ce n’était pas quelque chose, disons, spontané.

Cependant, une source a déclaré au média que Kourtney « n’avait aucune idée » que Travis lui proposerait et a ajouté: « Elle a pleuré un peu et ne pouvait pas arrêter de dire: » Je t’aime.

« Forever @travisbarker » – Kourtney, 42 ans, a posté sur son Instagram juste après que Travis, 45 ans, ait proposé de l’épouser. Elle a inclus des photos du couple à l’époque.

Kim Kardashian – de son côté – parce qu’elle doit intervenir, Duh ! Il a posté une vidéo d’eux en train de s’embrasser, disant KRAVIS FOREVER et zoome sur la bague de fiançailles que Travis a donnée à Kourtney. Voici le piège, au cas où vous ne voudriez pas les voir échanger du slime.

KRAVIS POUR TOUJOURS @kourtneykardash @travisbarker pic.twitter.com/gymsssnMFr – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 18 octobre 2021

Kourt et Travis ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année, mais ils disent qu’ils étaient amis depuis longtemps et que Travis l’aimait bien.

Awwww… Kourtney et Travis se sont fiancés, enfin, eh bien, et à la fille de Travis, Alabama, il appelle sa belle-mère… alors. IL POSSÈDE! J’imagine le visage de Lord Vodka.

Bref, Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont fiancés, Kravis Forevah ! Bravo !!!!