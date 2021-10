Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont fiancés

Barker, qui partage son fils Landon, 17 ans, et Alabama, 15 ans, avec son ex-femme Shanna Moakler, a emmené leurs enfants faire plusieurs voyages avec sa nouvelle partenaire. Kardashian a également emmené ses trois enfants, Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans, et Reign, 6 ans, fruit de sa relation avec le mannequin Scott Disick, pour s’amuser.

« C’est pour ça que je rentre à la maison », Alabama a légendé une vidéo de son père et Kourtney chantant Heart and Soul au piano ensemble via leur histoire Instagram en juillet. Des membres célèbres de la famille Kardashian ont donné leur approbation au couple, dont Khloé Kardashian, qui a même comparé le couple à une romance à succès de Netflix.

« Le Duc et la Duchesse !!!!!!!!!!! Bridgerton vibre », a commenté le mannequin de 37 ans sur une photo de sa sœur et de Barker en avril. Kris Jenner a également confirmé qu’elle était ravie pour sa fille aînée alors que le couple continuait de partager son amour sur les réseaux sociaux, déclarant à Ryan Seacrest en juin : « C’est pour le mieux. »

Plusieurs mois plus tôt, une source avait révélé ce qui faisait vibrer la nouvelle romance de Kourtney. « Ils ont de grandes familles modernes [y] tous deux sont dédiés à leurs enfants. Ils sont issus de ces familles modernes aux relations modernes », a révélé la source. Les deux familles les soutiennent.

Plus tard, une autre source a déclaré que Kardashian et Barker étaient prêts à franchir une nouvelle étape dans leur relation. « Un engagement pourrait être au coin de la rue pour Kourtney et Travis », a déclaré la source en juin. « Le compromis serait tellement exagéré, car Travis adore l’impressionner. »