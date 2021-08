Kourtney Kardashian et Travis Barker semblent tellement amoureux en Italie

Kourtney kardashian et Travis aboyeur semblaient plus amoureux que jamais alors qu’ils emmenaient leur véritable romance en Italie ce week-end.

Leur vacance européenne a marqué le Clignotement-182 deuxième voyage du batteur en avion depuis son domicile et premier voyage transatlantique depuis qu’il a survécu à un accident d’avion mortel en Caroline du Sud en 2008.

Travis, 45 ans, qui a peur de prendre l’avion depuis son enfance, et Kourtney, 42 ans, pouvaient à peine se séparer des yeux, des mains ou des lèvres lors de leur visite en Italie. Le vendredi 27 août, ils ont été photographiés en train de se câliner, de s’embrasser passionnément à plusieurs reprises et d’échanger des regards affectueux alors qu’ils visitaient Gênes et Portofino.

Le dimanche 29 août, Kourtney a partagé une photo Instagram des deux en train de s’embrasser sur un bateau. Elle a sous-titré son message, “C’est Amore.” Travis a commenté avec un emoji coeur noir.

Le rockeur a partagé une photo similaire des deux, écrivant “Italie” et ajoutant un emoji coeur noir. Kourtney a commenté: “Avec vous.”

De retour sur terre, les deux hommes ont également passé du temps à faire du shopping et ont été vus souriants alors qu’ils marchaient main dans la main, tenant des cornets de glace.