Kourtney Kardashian et Travis Barker s’embrassent en vacances

Mise à jour sur l’adorable chose de Kourtney Kardashian et Travis Barker: le couple vient de profiter d’une escapade d’un week-end au complexe Rosewood Miramar Beach à Montecito, en Californie, et – naturellement – ​​ne pouvait pas s’arrêter de s’embrasser.

Des témoins ont parlé à E! News, dont l’un a déclaré que Kravis se détendait près de la cour principale samedi soir, où les invités d’un mariage avaient commencé à se rassembler. Apparemment, ils n’étaient pas déroutés par la foule, et les invités voulaient s’approcher d’eux et leur dire bonjour, mais ils étaient trop occupés à s’embrasser, donc.

“Plusieurs invités au mariage voulaient avoir une chance de parler au couple, mais les tourtereaux avaient l’air heureux et ont commencé à s’embrasser”, a déclaré une personne là-bas. “Ils sont sortis du patio dans lequel ils se trouvaient et se sont tenus la main en marchant vers la plage.”

Un autre spectateur a déclaré que le couple avait passé du temps avec Tommy Lee, déclarant: “Samedi, Kourtney et Travis ont fait une séance d’entraînement matinale et sont sortis bras dessus bras dessous. Ils parlaient juste avec Tommy Lee et sa femme. Quand ils sont sortis de la piscine. , Travis a tenu la porte pour Kourtney. “

Cuuuuute. De toute évidence, Kravis devient super sérieux (tbh, ils le sont depuis une minute), et oui, ils parlent de mariage. Une source a déjà dit à E! News : « Kourtney et Travis ont parlé de mariage. C’était une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux. Ils sont là pour le long terme. Tous les membres de la famille adorent Travis et leurs familles s’enfilent parfaitement. Kourtney est si proche des enfants de Travis maintenant et vice versa. Ils sont devenus une unité familiale ensemble et c’est spécial.”

