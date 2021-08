Kourtney Kardashian et Travis Barker sont aimés à Venise et son ex est malheureux .

Travis Barker n’a pas volé dans un avion pendant treize ans, depuis l’accident d’avion de 2008 qui l’a laissé avec de graves brûlures au visage et au corps. Mais Travis avait beaucoup pensé à voler récemment, le mentionnant même dans un récent profil de magazine et parlant de la façon dont il aimerait essayer de voler à nouveau après tout ce temps. Eh bien, il l’a fait. Lui et Kourtney Kardashian se sont envolés pour Venise la semaine dernière et ils ont posé pour des paparazzis dans toute la ville. J’inclus quelques photos de Kourtney et Travis ces derniers jours dans ce post.

Cela semble juste être des vacances simples pour eux et Travis semble vraiment s’amuser. J’ai déjà admis (de manière honteuse) que ce couple était plutôt sexy. Il est tellement amoureux d’elle, et il est tellement démonstratif. Il est complètement entiché. L’ambiance entre eux est juste… heureuse, amoureuse, se comportant comme des adolescents. En juillet, nous avons entendu dire qu’ils pourraient même être fiancés et planifier un bébé.

Tu sais qui n’est pas content de tout ça ? L’ex de Kourtney, Scott Disick. Scott aurait apparemment parlé de l’autre ex de Kourtney, Younes Bendjima, à propos du PDA de Kourt et Travis. Scott a écrit “yo est-ce que cette nana est d’accord !???” et Younes s’est fâché contre Scott pour avoir été si critique et contrôlant, alors Younes a posté le message sur son histoire Instagram.

