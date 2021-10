Kourtney Kardashian et Travis Barker sont fiancés

Les Kardashian parlent d’amour, de leurs ex et plus 0:37

. – Kourtney Kardashian a confirmé ses fiançailles avec Travis Barker avec un post romantique sur Instagram.

La star de télé-réalité a publié ce dimanche des photos d’elle-même et du batteur de Blink-182 s’embrassant sur une plage, au milieu d’un cercle de roses, sous-titrant le message « pour toujours ». Barker a commenté « FOREVER » sous le message.

Barker lui a proposé ce dimanche dans un hôtel en bord de mer à Montecito, en Californie, selon TMZ.

Les sœurs Kardashian ont salué la nouvelle et Kim Kardashian a posté des emojis de bague de fiançailles sous le post. Il s’est également rendu sur Twitter pour publier une vidéo du couple, intitulée « KRAVIS FOREVER ».

Kendall Jenner a publié une image agrandie de la main et de la bague de fiançailles de Kardashian.

Le couple a commencé à se fréquenter au début de 2021 après avoir été amis pendant des années, selon TMZ.