Kourtney Kardashian et Travis Barker sont fiancés

La rock star a mis une bague dessus !

ET! Les nouvelles peuvent confirmer Travis aboyeur et Kourtney kardashian sont fiancés. J’ai posé la question le dimanche 17 octobre à l’hôtel Rosewood Miramar à Montecito, en Californie.

« pour toujours @travisbarker », a posté Kourtney sur Instagram juste après la proposition de Travis. Elle a inclus des photos du couple enlacé pendant le moment magique.

Un témoin a dit à E! News que la proposition avait eu lieu alors que le soleil se couchait à 18h30, et que Khloe kardashian et Tristan Thompson étaient tous les deux présents.

« Kourtney avait l’air très surprise de voir Khloe et Tristan là-bas », partage l’initié. « Travis a escorté Kourtney jusqu’à la plage, où il avait mis des fleurs rouges et blanches en forme de cœur. Cela avait l’air très romantique. Je pouvais voir Kourtney sourire d’une oreille à l’autre et mettre sa main sur sa bouche, l’air surpris. Le la famille les a acclamés et est rentré à l’hôtel. »

TMZ a été le premier à signaler l’engagement, citant des sources.

La nouvelle arrive peu de temps après que plusieurs sources aient confirmé à E! Nouvelles que le Clignotement-182 Le rockeur et ancienne star de L’incroyable famille Kardashian prévoyaient un avenir ensemble qui pourrait inclure un mariage.

« Ils sont éperdument amoureux et n’ont jamais connu d’amour comme celui-ci », a expliqué un initié. « Kourtney est la plus heureuse. Travis l’adore et la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et tout est positif. »