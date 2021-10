Kourtney Kardashian et Travis Barker vus pour la première fois depuis leurs fiançailles

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont tous à bord du train de l’amour alors qu’ils se préparent à être attelés – mais même après la proposition … ils se sentaient toujours littéralement à propos de cette métaphore.

Découvrez ces photos du couple heureux un jour après que TB ait posé la question – ils sont toujours à Montecito, et plus proches que jamais … sinon plus. KK exhibait son rocher géant, tout en arborant également un sweat à capuche qui pourrait aussi bien crier, voici la future Mme Barker !

Quoi qu’il en soit, ils étaient au pas de course, se promenant jusqu’à un passage à niveau… où ils se sont serré les lèvres et ont posé pour des photos. Les voies ferrées sont en fait intégrées dans la conception du Rosewood Beach Hotel à Montecito où le couple s’est fiancé… donc le lieu de la séance photo n’est pas totalement aléatoire.

On dirait que Kourt s’est peut-être amusée avec les paps qui tiraient de loin … apparemment en train de prendre ses propres photos alors qu’elle se tenait directement sur la voie ferrée. Probablement involontaire de la part de tout le monde, mais la prise de vue a l’air plutôt cool de ce point de vue.

TMZ a cassé l’histoire … Travis s’est mis à genoux Dimanche soir dans un hôtel balnéaire de la région de Santa Barbara, où il a demandé à Kourtney d’être sa femme dans un arrangement floral en forme de cœur qu’il a composé sur le sable.

Bien sûr, Kourtney a dit oui… et tous les deux semblent prêts pour « pour toujours » l’un avec l’autre. Ce sera la première fois qu’elle se marie – et ce sera la troisième fois que Trav descend l’allée.

Les fiançailles sont venues relativement vite – rappelez-vous, ces deux-là viennent de commencer à sortir ensemble en public au début de cette année… et se sont entichés depuis. Là encore, ils ont beaucoup d’histoire… car ils étaient amis bien avant cela, et ce depuis des années.

Encore une fois, félicitations !