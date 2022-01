Kourtney Kardashian face aux accusations de Photoshop après avoir publié une photo de Disneyland avec son fils

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont passé une journée à Disneyland le 18 décembre 2021 pour célébrer les vacances en avance. Bien sûr, l’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian a relaté le voyage avec une série de photos sur Instagram. Certains de ses fans l’ont accusée d’avoir photoshopé l’une des photos, qui comprenait son fils Reign, tandis que d’autres pensaient que l’apparence modifiée pourrait avoir été causée par l’effet « lent flare » du nouvel appareil photo iPhone. Bien que Kardashian ait l’habitude de répondre aux critiques, elle n’a pas répondu aux questions sur la photo.

« L’endroit le plus heureux du monde, sous la pluie à Noël », a écrit Kardashian dimanche. Le message comprend une photo d’elle et de Baker devant It’s A Small World. Une autre photo montre Reign, 7 ans, sur les épaules de Barker. La quatrième photo est celle qui a haussé les sourcils. Il montre Kardashian et Reign, avec le château de la Belle au bois dormant allumé derrière eux.

Kardashian et son fils semblent être éclairés très différemment par rapport à la foule derrière elle, alors les gens ont commencé à se demander sur Reddit et Instagram si elle avait photoshopé l’image. « On dirait qu’elle a découpé cette photo dans un vieux magazine et l’a collée sur Disney », a écrit un utilisateur de Reddit. « Je pensais que quelqu’un avait apporté une découpe en carton à Disneyland pour une raison quelconque jusqu’à ce que je comprenne ce qui se passait », a commenté un autre. La section des commentaires de la publication Instagram est remplie de personnes se demandant ce qui se passait avec la photo.

Certains utilisateurs de Reddit avaient une théorie selon laquelle cela était dû à une fonction automatique sur le nouvel appareil photo de l’iPhone. « J’ai vu un tas de photos comme celle-ci récemment qui ont été prises avec le nouvel iPhone. C’est une sorte de fonction automatique… C’est quand même bizarre », a écrit une personne.

Kardashian n’a pas encore fourni d’explication pour la photo étrange, mais elle a l’habitude d’interagir avec les fans. Plus tôt ce mois-ci, elle a riposté à un utilisateur d’Instagram qui lui a demandé si elle était enceinte. « Est-ce qu’on va vraiment faire ça à chaque fois que je poste une photo ? » elle répondit. Quelques jours plus tard, Kardashian a répondu à quelqu’un qui l’a accusée de subir une chirurgie plastique. Premièrement, quelqu’un a complimenté Kardashian parce qu’elle « n’a pas changé » par rapport à ses sœurs cadettes Kim Kardashian et Khloe Kardashian. Ensuite, une autre personne a accusé Kardashian d’avoir subi « de nombreuses opérations chirurgicales ». Bien qu’elle n’ait pas été taguée, Kardashian a repéré le message. « Pas de meilleur compliment qu’un compliment trop beau pour être vrai, un coup de cul et un lifting brésilien des fesses, euh merci. Et vous ne faisiez que commencer », a écrit Kardashian.

Kardashian et Barker, le batteur de Blink-182, se sont fiancés en octobre. Kardashian et Scott Disick sont les parents de Reign, Mason, 10 ans, et Penelope, 9 ans. Barker et son ex-femme Shanna Moakler sont les parents d’Alabama, 15 ans, et de Landon, 18 ans.