Kourtney Kardashian fait honte à sa mère pour le nouveau look de sa fille Penelope

Penelope, la fille de 9 ans de Kourtney Kardashian et Scott Disick, a déjà un avant-goût de la vie d’influenceuse de TikTok, mais certains des adeptes de L’Incroyable Famille Kardashian donnent à ses parents le regard de côté pour lui permettre de faire basculer les ongles en acrylique. Le compte de Penelope, qui compte déjà plus de 2,3 millions d’adeptes, comprend du contenu sur la beauté et le style de vie, notamment des vidéos de la petite fille testant un chauffe-cire chaude et goûtant une boisson en conserve, cette dernière ayant été publiée mercredi.

Dans la vidéo, Penelope peut être vue avec de longs ongles en acrylique marron clair alors qu’elle ouvre une canette de soda et verse la boisson dans une tasse remplie de glace. La boisson obtient un coup de pouce de Penelope, ainsi que de sa mère plus tard dans la vidéo, mais la section des commentaires était remplie de personnes donnant à Kardashian le feu vert pour avoir laissé sa fille avoir de faux ongles.

« Comment avez-vous [nail] extensions, vous avez littéralement 9 ans », a demandé une personne, tandis qu’une autre a répondu: « Attendez, elle a 7 ans et a de l’acrylique ?! » Une troisième personne a demandé: « Je veux dire comment elle gère ces ongles pendant son temps de jeu? » tandis qu’une autre a noté, » Les ongles sont mignons mais bon sang, ça la fait paraître beaucoup plus vieille avec un ensemble comme ça. » Cependant, Penelope avait encore plus de défenseurs de son look.

« Wow, j’ai vu ailleurs des gens paniquer. J’ai laissé ma fille porter des ongles à presser pour s’habiller, elle adore ça. Je ne savais pas que c’était si controversé lol », a commenté une personne, tandis qu’une autre a écrit: « Aimez vos ongles girly ! » Un autre utilisateur de TikTok a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi les gens sont fous [about] ongles à presser, ils ont l’air mignon, mec », tandis qu’un autre a plaisanté: « Elle a de meilleurs ongles que moi. »

Penelope adore son nouveau compte TikTok depuis que son profil a été rétabli. L’enfant de 9 ans avait auparavant un compte secret qui avait été désactivé pour avoir enfreint les « règles de la communauté » après que les fans l’aient découvert, car vous devez avoir 13 ans ou plus pour avoir un compte TikTok. Depuis lors, Kardashian a rejoint le compte de sa fille, et la biographie indique qu’il est « géré par un adulte ». Kardashian est apparue dans de nombreux TikToks que Penelope a publiés, tout comme son futur mari Travis Barker.