Kourtney Kardashian lance les dés sur le look risqué du réveillon du Nouvel An

Kourtney kardashian terminé 2021 en beauté.

La fondatrice de Poosh a tout mis en œuvre pour son dernier look mode de l’année, enfilant un soutien-gorge bustier argenté et un short taille haute. Le look étincelant comprenait naturellement de la glace – un tour de cou à plusieurs brins avec un grand pendentif en croix – et un accessoire de dés spécial.

Clairement, son pari a été gagné.

Kourtney, 42 ans, a partagé des photos d’elle dans l’ensemble argenté et lançant les dés géants en l’air. « 2022 le meilleur reste à venir », a taquiné la star, dont on ne peut qu’espérer qu’elle soit une référence à son futur mariage avec Travis aboyeur.

La fille de son fiancé, Alabama Barker, a commenté son approbation sur le message NYE. « Oui », a-t-elle écrit avec un emoji de flamme.

Sur son histoire Instagram, Kourtney a également révélé un bouquet de roses rouges et deux plats d’un chef végétalien privé Aaron Elliott qui l’a aidée à terminer 2021 sur une bonne note. De plus, son histoire a offert un premier aperçu de la prochaine émission de téléréalité Hulu de sa famille.