Kourtney Kardashian lance une nouvelle coiffure courte après la publication de «Chop Chop»

Kourtney Kardashian a enflammé Instagram samedi avec sa nouvelle coupe de cheveux courte –– prouvant encore que sa critique « la moins intéressante à regarder » est fausse. L’ancienne de la télé-réalité a partagé une collection de selfies montrant sa nouvelle tenue tout en portant des joggeurs noirs et un crop top assorti pour aller avec ses mèches noires emblématiques. Beaucoup de ses abonnés ont fait l’éloge de la publication dans la section des commentaires, mais la coiffure a été de toute évidence un succès auprès de son petit ami actuel Travis Barker.

Le batteur a répondu au nouveau look, disant à Kardashian dans les commentaires, “vous êtes parfait.” D’autres célébrités comme Hailey Bieber et Stassie Karanikolaou ont laissé des messages disant que la coupe de cheveux était “trop ​​mignonne” et partageant une myriade d’émojis au cœur et au visage souriant. Le mannequin Winnie Harlow a réagi à la photo, qui compte actuellement plus de 1,7 million de likes en disant: “Maintenant, c’est un bob”.

La nouvelle série de photos intervient après que les Kardashian ont partagé une photo de peignoir aux seins nus avec Barker alors qu’ils passaient “10 jours ensemble en quarantaine”. Elle a partagé une autre série de photos révélant qu’elle avait également coupé certaines de ses longues mèches. Cependant, pas aussi court que ce bob d’été. La coupe de cheveux de mercredi a révélé que ses cheveux étaient encore mi-longs. Elle a également publié quelques instantanés des enfants qui traînaient en arrière-plan et a montré aux fans certaines de leurs autres activités, notamment faire des s’mores, rattraper son retard sur de nouvelles émissions de télévision, ainsi que se rapprocher de la nature en présentant quelques images de belles couchers de soleil et bouquets de fleurs. Barker a commenté le post jaillissant, “10 jours avec vous.” On ne sait toujours pas si les deux étaient isolés en raison d’une éventuelle exposition au covid, bien qu’ils aient fait une bonne partie de leurs voyages au cours des derniers mois.

Kardashian et Barker sont un élément public depuis janvier, bien qu’ils n’aient confirmé la relation qu’en février. Avec les fréquentes projections de PDA du couple et même un tatouage “Je t’aime” réalisé par Kardashian sur Barker, beaucoup ont émis l’hypothèse que les cloches de mariage pourraient bientôt être dans l’avenir du couple. Cependant, le couple a mis fin à ces rumeurs et continue de s’amuser sur les réseaux sociaux.