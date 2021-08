Kourtney Kardashian lance une nouvelle coiffure dramatique avec des selfies sexy

in

Kourtney kardashian repousse les limites de la beauté une fois de plus !

Il est sûr de dire que l’été chaud de l’ancienne star de L’incroyable famille Kardashian est toujours aussi fort puisqu’elle a récemment fait ses débuts avec une nouvelle coiffure spectaculaire. S’adressant à Instagram le samedi 14 août, la fondatrice de Poosh a montré sa fabuleuse coupe de cheveux courte, dans laquelle elle a secoué un long carré.

Pour célébrer son nouveau look beauté, la personnalité de la télé-réalité a pris une série de selfies miroir qui ont mis en valeur sa nouvelle côtelette. Et l’accent était très certainement mis sur elle, car elle a posé dans un simple soutien-gorge de sport noir et un pantalon de survêtement assorti.

Kourtney, 42 ans, a également partagé une photo des coulisses sur Instagram Stories de ses mèches coupées éparpillées par une paire de ciseaux. Si quoi que ce soit, son instantané a confirmé que sa coupe de cheveux est la vraie affaire. De plus, selon ses tags, il semble que le coiffeur de célébrités Pierre Savic est le cerveau derrière la transformation des cheveux de Kourt.