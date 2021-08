Kourtney Kardashian met fin aux spéculations sur la grossesse sur Instagram

Hier, Kourtney Kardashian a sauté en ligne avec une photo d’elle-même en train de se détendre dans son placard dans une robe mi-longue, des Skims et un collier tête de mort, et il a fallu environ une seconde aux abonnés pour commencer à spéculer grossièrement qu’elle pourrait être enceinte.

En réponse à quelqu’un qui a littéralement commenté “ELLE ENCEINTE” en majuscules, Just Jared rapporte que Kourtney a répliqué “Je suis une femme avec un CORPS”.

La spéculation sur la grossesse suit Kourtney depuis qu’elle a commencé à sortir avec Travis Barker, et sa réponse est assez claire.

Pour rappel, Kourtney et Travis ont rendu public leur relation en janvier et ne cessent de se renforcer depuis. Le couple envisagerait le mariage, avec une source racontant à Entertainment Tonight : “Kourtney et Travis reconnaissent vraiment plus que jamais à quel point leur relation est spéciale et à quel point ils ont de la chance de passer leur temps ensemble, que ce soit eux deux, avec des amis, ou avec leurs familles. Ils pourraient aussi définitivement se voir finir ensemble un jour et c’est vraiment tout ce qui rend Kourtney heureux.”

La source a ajouté: “Construire un avenir ensemble dans un respect plus permanent pourrait probablement arriver”, tandis qu’une source précédente a déclaré au point de vente “Travis adorerait absolument se marier avec Kourtney, mais Kourtney n’était pas sûre que ce soit l’étape qu’elle souhaitait prendre en charge leur relation en ce moment. Elle est extraordinairement heureuse et ne ressent pas le besoin ou ne veut pas la pression de se marier. “

Les familles de Travis et Kourtney sont devenues très proches au cours des derniers mois, et la fille de Trav, Alabama, a récemment qualifié Kourtney de “belle-mère” sur un Instagram Live. Regardez la vidéo ci-dessous !

