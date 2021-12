Kourtney Kardashian montre de la lingerie pour un voyage avec Travis Barker

Quelqu’un devient bricoleur.

Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker sont récemment revenus à Montecito, en Californie, où ils se sont fiancés en octobre.

Et la fondatrice de Poosh, 42 ans, a donné à ses abonnés un aperçu de l’escapade romantique du couple sur Instagram jeudi, partageant un diaporama d’instantanés du voyage sous-titré, « Une nuit loin … »

En plus de montrer ses bagages monogrammés Goyard, Kardashian a également révélé l’un des styles qu’elle a emballés: une chemise de nuit noire et rouge transparente et sexy.

Le look lingerie présente une bordure en plumes autour de la jupe et des empreintes de mains rouge vif sur le buste, ainsi qu’un ourlet très court.

« Vous êtes des amoureux du lycée », a commenté un utilisateur des médias sociaux, tandis qu’un autre a ajouté : « des ambiances nocturnes épiques ».

Barker et Kardashian ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux VMA 2021 en septembre.FilmMagic

La série de clichés de Kardashian comprenait également une vidéo du coucher de soleil, une photo de pâtes et plusieurs clichés des décorations des fêtes à la plage Rosewood Miramar à Montecito.

L’endroit en bord de mer était l’endroit où Barker s’est récemment mis à genoux, présentant à la star de télé-réalité une bague de fiançailles unique conçue par Lorraine Schwartz. Le bijoutier adoré des célébrités avait précédemment déclaré à People que Barker avait joué un « rôle très important » dans la création du cierge magique spécial.

Kardashian a également montré ses bagages monogrammés Goyard dans son post.kourtneykardash/Instagram

« Il était vraiment impliqué dans l’ensemble de la fabrication », a-t-elle déclaré à l’époque. « C’est magnifique et ils sont heureux. »

En plus de leur courte escapade, Barker et Kardashian ont également célébré les vacances en réunissant leurs enfants à la soirée du réveillon de Noël Kardashian-Jenner.