Depuis, et dans le but de promouvoir le prochain festival de bien-être de votre marque, Poosh, la femme d’affaires s’est chargée de partager d’anciennes images et toutes ont généré le même type de commentaires: «Tu ne vieillis pas» et «Je ne peux pas dire si c’est une nouvelle ou une ancienne photo».

Le festival Poosh aura lieu le 1er mai numériquement. Si vous êtes intéressé à le voir, le billet d’entrée générale est gratuit mais vous devez vous inscrire sur le site.