Kourtney Kardashian offre à Travis Barker un super cadeau pour l’anniversaire

Depuis ses fiançailles en octobre, le couple est dans l’esprit du mariage. Au cours du week-end, Kravis a fait monter la pression en assistant à Simon Huck et Phil Riportellale mariage de samedi 13 novembre.

À un moment donné de la réception, Kourtney a été enregistré à cheval sur Travis tandis que le single à succès de Blink-182 « All the Small Things » jouait en arrière-plan.

Et alors que le duo est prêt à se mettre en couple, une source a récemment déclaré à E! News qu’ils envisageaient également de fonder une famille ensemble.

L’initié a déclaré qu’ils « espéraient s’attendre à l’année prochaine ».

Une autre source a fait écho à des sentiments similaires, ajoutant: « Ils n’adoreraient rien de plus que d’avoir un bébé ensemble. Kourtney a toujours voulu un autre bébé et n’a jamais eu l’impression d’en avoir fini. Maintenant qu’elle est avec Travis, elle le veut encore plus. »