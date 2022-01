Kourtney Kardashian partage des photos de bikini de retour de vacances en famille en 2005

Kourtney Kardashian vient d’emmener ses abonnés dans un voyage dans le passé. Comme PEOPLE l’a noté, Kourtney a publié plusieurs photos de retour d’un voyage en famille au Mexique en 2005. Les photos présentent Kourtney, Khloe Kardashian, Kim Kardashian et Kris Jenner des années avant que les membres célèbres de la famille ne deviennent des noms familiers.

Mardi, Kourtney a publié un diaporama de son voyage avec sa famille à Cabo San Lucas en 2005. Le premier cliché montre la mère de trois enfants, portant une paire de lunettes de soleil et un bikini à imprimé serpent, se relaxant sur une chaise longue tout en lisant un magazine. Sur les photos suivantes, Kourtney pose avec les sœurs Khloe et Kim alors qu’elles savourent un repas et partagent quelques rires. Kris est également apparue dans le diaporama et a posé pour une photo avec ses filles aînées Kourtney et Kim.

Bien sûr, le groupe a pu s’amuser au soleil pendant leurs vacances tropicales. L’avant-dernière photo du diaporama montre Kourtney, Kris et la bonne amie de Kim, Allison Statter, nageant dans une superbe piscine à débordement. Kourtney a maintenu l’ambiance de relaxation pour la dernière photo, qui la montrait au téléphone tout en se prélassant au bord de la piscine. Elle a gardé sa légende pour les photos simple, écrivant seulement, « Cabo San Lucas, Mexico 2005. » Dans la section commentaires de l’article, elle a réfléchi davantage sur le voyage, écrivant à sa mère, « @krisjenner sautant dans la piscine avec nos vêtements. » À son tour, Kris a commenté la photo en écrivant « Oui, oui » avec un emoji de feu.

Kourtney a posté ces photos de retour peu de temps après que la famille se soit réunie pour passer Noël ensemble. En raison de la pandémie de COVID-19, la famille n’a pas pu organiser sa fête annuelle et glamour du réveillon de Noël comme elle le fait normalement. Alors, ils ont passé les vacances ensemble et avec leurs proches. C’était le premier Noël que Kourtney passait avec son fiancé Travis Barker. Le couple a commencé à se fréquenter au début de l’année après avoir été amis pendant un certain temps. Ils se sont fiancés en octobre, Barker ayant posé la question dans un hôtel en bord de mer à Montecito. Kourtney a confirmé la nouvelle des fiançailles en publiant une photo d’elle-même et de Barker peu de temps après leurs fiançailles. On pouvait voir le couple s’embrasser entouré de bougies et de roses. Elle a sous-titré les photos en ajoutant « Pour toujours ».