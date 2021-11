Kourtney Kardashian partage un hommage d’anniversaire passionné à Travis Barke

Pas de surprise ici : Kourtney kardashian offert Travis aboyeur l’hommage le plus affectueux et le plus rempli de PDA pour son 46e anniversaire.

Le dimanche 14 novembre, le fiancé du rockeur a publié sur Instagram des photos des deux hommes marchant et s’embrassant dans les coulisses d’un studio, en écrivant : « Je f – roi t’aime plus que tout. Tout ce que je préfère. Joyeux anniversaire mon bébé ! »

Travis a commenté: « Tu es un rêve devenu réalité, mon âme sœur mon tout ce que je t’aime. »

Les deux ont souvent montré PDA en public et échangé des déclarations d’amour passionnées sur les réseaux sociaux depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble à la fin de l’année dernière. Et la mode de Kourtney est devenue sensiblement plus similaire à son style rocker. Dans son dernier article, Kourtney, 42 ans, porte un Guns N’ Roses T-shirt et pantalon en cuir noir, tandis que Travis est torse nu, vêtu d’un pantalon en cuir rouge, avec un bonnet assorti.

Kim Kardashian a commenté le message de sa sœur en écrivant: « Le plus mignon. Joyeux anniversaire Trav. »