Kourtney Kardashian répond à Instagram Troll lui demandant si elle est enceinte

Kourtney Kardashian a partagé mercredi des photos de bikini plus révélatrices, gagnant beaucoup d’émojis de feu et de cœur dans les commentaires. Cela a également valu une remarque impolie d’un troll Instagram qui voulait savoir si l’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian était enceinte. Kardashian, qui partage trois enfants avec son ex-petit ami Scott Disick, a eu la réponse parfaite pour le troll.

« Ne pas être cette fille mais… est-ce un ventre de femme enceinte », a écrit le troll, ajoutant un emoji s’embrassant comme si cela rendrait la question moins inappropriée. « Est-ce qu’on va vraiment faire ça à chaque fois que je poste une photo ? » Kardashian, 41 ans, a reculé. Les photos du post de Kardashian la montraient dans une piscine, avec la lumière frappant l’eau de manière à lui donner un aspect violet. Une photo mettait en vedette sa fille, Penelope, 9 ans. Une heure plus tard, Kardashian a posté une photo avec son fiancé, le batteur de Blink-182 Travis Barker.

La frustration de Kardashian après avoir vu une autre personne lui demander si elle est enceinte est compréhensible. Elle a été confrontée à des commentaires comme ceux-ci d’innombrables fois au cours des derniers mois. L’année dernière, elle a dit aux fans que ce n’était que la forme de son corps. « C’est moi quand j’ai quelques kilos en trop, et j’adore ça », a-t-elle écrit à un fan, rapporte PEOPLE. « J’ai accouché trois fois incroyables et c’est la forme de mon corps. »

Elle a également évoqué les commentaires lors d’une session Instagram Live avec son amie et directrice de l’exploitation de Poosh, Sarah Howard. Une fois, elle a répondu à la question sur la grossesse avec « Mettre la bénédiction là-bas cependant » et un emoji de mains en prière. « Tant de commentaires étaient du genre : ‘Es-tu enceinte ? Bébé n°4 ?’ … J’aurais pu prendre ça de manière offensante … mais je sais que je n’avais pas l’air enceinte », a déclaré Kardashian à l’époque. « Je sais à quoi ressemble mon corps quand je suis enceinte. J’ai été enceinte trois fois. » Kardashian a poursuivi en disant que c’est « très féminin d’avoir des courbes et j’embrasse mon corps, donc je ne l’ai pas pris de manière offensante ». Elle voulait « mettre une bonne ambiance » dans ce cas.

Kardashian partage également les fils Mason, 10 ans, et Reign, 5 ans, avec Disick. Elle a commencé à sortir avec Barker en janvier et ils se sont fiancés en octobre. Des sources ont dit à E! News fin octobre, les deux hommes voulaient tous les deux des enfants. « Ce sont tous les deux de très bons parents et aiment passer du temps avec leur famille », a déclaré l’une des sources à l’époque. « Travis est connu pour être un père tellement incroyable, donc cela semble être la chose naturelle à faire pour eux. »