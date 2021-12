Kourtney Kardashian répond aux accusations de chirurgie plastique

Kourtney Kardashian applaudit un commentateur d’Instagram qui a affirmé qu’elle avait subi « beaucoup » de chirurgie plastique au fil des ans. La star de L’Incroyable Famille Kardashian s’est retrouvée dans la section commentaires du compte de fans de @popcultureangel après avoir partagé un certain nombre de photos de la célèbre famille de téléréalité du début de l’époque KUWTK.

« Les Kardashian avant qu’ils ne deviennent » Les Kardashian « », a écrit le compte sous-titré de la galerie, suscitant un certain nombre de commentaires sur les différentes apparitions des Kardashian-Jenner. « La seule personne qui n’a pas changé était Kourt », a commenté une personne, tandis qu’un autre utilisateur a répondu : « Kourtney a subi de nombreuses opérations chirurgicales ! Elle l’a fait d’une manière extrêmement naturelle qui complimentait toujours ses traits au lieu de les changer. Botox, nez travail, une sorte de coup de cul ou de bbl juste pour commencer. »

Kardashian a d’une manière ou d’une autre vu le commentaire, bien qu’il n’ait pas suivi le compte, et a rapidement mis cette personne au clair en ce qui concerne son apparence. « Pas de meilleur compliment qu’un compliment trop beau pour être vrai, un coup de cul et un lifting brésilien des fesses, euh merci. Et vous ne faisiez que commencer », a-t-elle écrit. L’échange a attiré l’attention de Comments By Celebs, qui l’a partagé sur leur grille.

Alors que certaines personnes dans les commentaires ont applaudi Kardashian pour s’être défendue lorsqu’il s’agissait de discussions sur son corps, encore plus essayaient d’analyser ce que la fondatrice de Poosh disait réellement. « Suis-je lent? Ou est-ce que tout le monde est confus à propos de son commentaire », a écrit une personne, alors qu’une autre plaisantait, « J’ai eu un accident vasculaire cérébral en essayant de lire cela. » Un autre utilisateur a convenu: « Je regarde cela depuis 5 minutes en essayant de le comprendre », tandis qu’un autre a répondu: « Cela n’a pas de sens, mais partez. »

Kardashian n’est pas étranger à un clapback sur les réseaux sociaux, répondant juste plus tôt ce mois-ci à une personne qui a commenté sa photo en maillot de bain, « Ne pas être cette fille mais… est-ce un ventre de femme enceinte? » La mère de trois enfants, qui vient de se fiancer avec Travis Barker en octobre, a rapidement répondu : « Est-ce qu’on va vraiment faire ça à chaque fois que je poste une photo ? »

En août, Kardashian a mis fin à des spéculations similaires lorsqu’un commentateur sur Instagram a demandé dans la section des commentaires d’une photo de tenue: « Y a-t-il un bébé là-dedans? » Kardashian a répondu de la meilleure des manières à l’enquête, en écrivant simplement: « Je suis une femme avec un CORPS. »