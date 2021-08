Kourtney Kardashian répond en disant qu’elle est enceinte. Ouais. Hier, la plus âgée des Kardashian a posté une photo sur son Instagram et quelqu’un a commenté qu’elle était enceinte. Le commentaire n’a pas bien plu à Kourt car il a répondu à cette personne.

Kourtney a posté une photo d’elle dans son placard à moitié vêtue (elle a baissé la robe jusqu’à sa taille) montrant son soutien-gorge SKIMS (bien sûr) et quelqu’un a immédiatement commenté : “ELLE EST ENCEINTE” donc tout en majuscules. Kourtney a répondu: “Je suis une femme avec un CORPS.”

Waouh ! Wow, personne ne l’avait remarqué. Vous êtes une femme et avez un CORPS… naturel ? MDR! Je me suis souvenu d’une amie qui disait toujours que le corps d’une femme enceinte était le plus beau, et elle le disait toujours avec cette fermeté, elle s’est même disputée avec une autre amie qui disait qu’elle ne l’aimait pas, mais une fois quelqu’un lui a demandé si elle était enceinte et elle a tout offensé ! Elle a été littéralement offensée pendant une semaine. Bahahahaha… pas que le corps d’une femme enceinte soit beau ? Mais si vous lui dites qu’elle a l’air enceinte, il s’offusque. Bon, l’histoire est terminée.

Des rumeurs de grossesse hantent Kourtney depuis qu’elle a commencé à sortir avec Travis Barker. Et pas seulement pour la grossesse, les fiançailles et le mariage ! Il a été dit que le couple – qui a commencé à se fréquenter en janvier – a déjà parlé de mariage et de fonder une famille ensemble, ils ont tous les deux des enfants de relations précédentes, même la fille de Travis, l’Alabama l’appelle déjà belle-mère et tout. IL POSSÈDE!

Quoi qu’il en soit, Kourtney Kardashian répond en disant qu’elle est enceinte.

Je ne suis pas enceinte!!! Je n’ai mangé que des lasagnes !!!

Partagez les potins !