Kourtney Kardashian se met seins nus alors qu’elle célèbre les fiançailles de Travis Barker

Kourtney Kardashian se délecte toujours de ses fiançailles amoureuses avec Travis Barker ! La star de L’incroyable famille Kardashian a posé seins nus sur un lit de roses lors d’une séance photo de fiançailles publiée sur Instagram dimanche, taguant son fiancé et écrivant : « Je ne peux pas croire que c’était il y a une semaine. » Le batteur de Blink-182 a simplement commenté un emoji de bague, soulignant l’énorme bague en diamant qui repose désormais sur le doigt de Kardashian.

Barker a posé la question dans une proposition de plage romantique le 17 octobre, entourant sa future mariée de roses rouges avant de lui demander de l’épouser. Kardashian a posté des photos sur Instagram annonçant la grande nouvelle qu’elle a simplement sous-titrée, « pour toujours @travisbarker ». La sœur cadette de Kourtney, Kim Kardashian, a partagé une vidéo des conséquences de la proposition sur Twitter, écrivant à côté du film rempli de PDA, « KRAVIS FOREVER ».

Kardashian et Barker auraient également prévu plus qu’un mariage. « Ils auront un bébé ensemble sans aucun doute, c’est juste une question de quand et comment », a déclaré une source à Us Weekly après les fiançailles. « Idéalement, Kourtney aimerait un accouchement naturel. Elle est convaincue que ce ne sera pas un problème car elle a toujours eu la chance de concevoir naturellement et a pris grand soin d’elle physiquement. … Bien sûr, elle et Travis veulent apporter le leur. enfant dans l’image, et si elle ne peut pas concevoir, ils chercheront d’autres alternatives. »

Le rockeur est déjà papa de deux enfants – Landon, 18 et 15 ans en Alabama – avec son ex-femme Shanna Moakler, tandis que Kardashian est maman de trois enfants avec l’ex Scott Disick – Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans et Reign, 6 ans. La fondatrice de Poosh a révélé en mars lors de l’émission Ellen DeGeneres qu’elle avait congelé ses ovules après y avoir été « parlée ».

« Je me suis dit: » OK, peu importe, je le ferai une fois puisque tout le monde le fait. Je pourrais aussi bien. » … Après que je l’ai fait, le médecin m’a dit : « J’aimerais que vous fassiez un tour de plus juste pour avoir un bon lot sain, une bonne quantité », et je me suis dit : « Vous m’avez eu une fois, c’est tout . C’est plus que ce que j’allais faire' », a-t-elle partagé. La personnalité de la réalité a ajouté qu’elle était plus intéressée par « le plan de Dieu », expliquant: « Suis-je censée tomber enceinte toute seule à 41 ans? Peut-être. … C’est je pense pourquoi je n’ai jamais fait la planification. Je vis dans un monde Disney. »