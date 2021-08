Kourtney Kardashian se rapproche le plus possible de Travis Barker dans le dernier instantané torride

Kourtney Kardashian a partagé le dernier cliché sexy d’elle-même et de son petit ami, le batteur de Blink-182 Travis Barker, sur son compte Instagram, prouvant que leur défilé de PDA ne ralentit pas du tout. Kardashian a sous-titré le message “délicieux”, alors qu’elle est vue assise sur les genoux de Barker dans un escalier alors qu’il enfouit son visage dans son cou. Barker a commenté “True Romance” sur le post, un film auquel il a fait référence à plusieurs reprises en relation avec leur propre histoire d’amour.

Alors que le couple aimé s’est montré timide pour savoir s’ils étaient ou non prêts à franchir la prochaine étape dans leur relation, beaucoup spéculant qu’un engagement était à l’horizon ou avait déjà eu lieu. “Kourtney et Travis ont parlé de mariage”, a déclaré une source à E! Nouvelles en juillet. “Ce fut une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux. Ils sont là pour le long terme.”

Le couple a récemment franchi une étape importante ensemble pour Barker. Samedi, il a finalement fait face à cette peur de voler avec Kardashian, prenant son premier vol en avion depuis son accident traumatisant en 2008. Barker a perdu certains de ses amis les plus proches dans son accident d’avion en 2008, et il lui a fallu plusieurs mois pour se remettre de l’épreuve lui-même. Il n’a jamais hésité à décrire comment cet accident a changé sa vie et comment le traumatisme a continué à l’affecter au quotidien. Après près de 13 ans sans prendre l’avion, Barker a fait un grand pas samedi en rejoignant Kardashian dans un jet privé à destination de Cabo San Lucas, au Mexique. Des photos du couple embarquant dans l’avion ont été publiées par le Daily Mail.

Barker et Kardashian sont montés dans un avion dans un petit aéroport de Camarillo, en Californie, et ont débarqué en toute sécurité au Mexique. On pouvait les voir se tenir la main et rester proches, bien qu’il n’y ait aucun mot sur l’état d’esprit de Barker. Ils ont voyagé avec la mère de Kardashian, Kris Jenner, et le petit ami de Jenner, Corey Gamble, et l’avion lui-même appartient à sa plus jeune sœur, Kylie Jenner.

Barker était l’une des deux seules personnes à avoir survécu à son accident d’avion en 2008, l’autre étant son ami Adam “DJ AM” Goldstein. L’accident s’est produit en Caroline du Sud et a fait quatre morts, dont le pilote, le copilote et deux autres passagers. Barker et Goldstein ont tous deux été gravement brûlés.

Goldstein a été brûlé en essayant d’éteindre les flammes qui engloutissaient Barker, en utilisant sa chemise pour les étouffer. Barker s’est retrouvé avec des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps, et il a eu besoin de 26 interventions chirurgicales au total pour récupérer. Ce processus a duré environ trois mois, suivi d’un programme de réadaptation intensif.

Ce processus a été compliqué par la dépendance de Barker aux médicaments d’ordonnance. Il a été franc au sujet de l’agonie de subir un sevrage et un traitement douloureux en même temps. Il a décrit une grande partie de ce processus dans ses mémoires de 2015 Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums.

Depuis lors, Barker a généralement voyagé par voie terrestre ou maritime pour se rendre là où il devait aller. Il a généralement utilisé des bus touristiques et des bateaux de croisière, mais il a laissé entendre qu’il serait peut-être disposé à reprendre l’avion en juin. Il a simplement tweeté: “Je pourrais voler à nouveau” avec un emoji d’avion. De nombreux fans ont été touchés par l’idée que c’était Kardashian qui avait permis à Barker de se sentir suffisamment en sécurité pour reprendre les airs.