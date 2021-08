Kourtney Kardashian s’est coupé les cheveux et Travis Barker adore ça

Aujourd’hui, Kourtney Kardashian et Travis Barker étant les nouvelles les plus mignonnes, Kourt a eu une coupe de cheveux majeure et Travis a déclaré son obsession pour cela.

Kourtney a sauté sur Instagram samedi pour partager un aperçu de son nouveau ~ lewk ~ avec les fans. La maman / badass de 42 ans est maintenant officiellement un membre fier et détenteur d’une carte du lob club. Et, alerte spoiler, Kourt rend un long bob absolument incroyable.

Elle a partagé un total de quatre photos du nouveau “do” sur IG, sous-titrées simplement (mais parfaitement) avec les ciseaux emoji. Voici la gloire des cheveux courts, Don’t Care Kourtney K ci-dessous:

Et si vous expédiez Kourtney et son petit ami, Travis Barker, il y a encore plus de nouvelles car le batteur de Blind-182 a clairement indiqué dans la section des commentaires qu’il était obsédé par le nouveau look de Kourt.

“Tu es parfait”, a-t-il écrit, car bien sûr qu’il l’a fait. #Épanouissement

Plus tôt ce mois-ci, Kourtney a partagé des photos d’une autre coupe de cheveux, apparemment gracieuseté de Travis lui-même. “Dix jours de quarantaine…”, a écrit Kourt en légende de la photo qui comportait des preuves des compétences stylistiques expertes de Travis.

Si vous vous retrouvez à lutter contre la jalousie à chaque fois que vous pensez à Kourtney et Travis, c’est tout à fait juste. Les gens sont “époustouflés et n’ont jamais connu d’amour comme celui-ci. Kourtney est la plus heureuse”, a récemment déclaré une source à E! Nouvelles. “Travis l’adore et la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et tout est positif… C’est un amour spécial et ils veulent le célébrer et en profiter.”

Et si vous expédiez Kourtney et Travis jusqu’à l’autel, rassurez-vous car une autre ~ source privilégiée ~ a ajouté qu’ils avaient effectivement parlé de mettre une bague dessus.

“Ce fut une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux”, a déclaré la deuxième source. “Ils sont là pour le long terme. Tout le monde dans la famille adore Travis et leurs familles s’intègrent parfaitement. Kourtney est si proche des enfants de Travis maintenant et vice versa. Ils sont devenus une unité familiale ensemble et c’est spécial.”

