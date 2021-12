Kourtney Kardashian, Travis Barker et Kris Jenner sortent une chanson de Noël

Kris Jenner s’approprie un classique de Noël avec l’aide de sa fille Kourtney Kardashian et de son fiancé, Travis Barker. La maman de L’Incroyable Famille Kardashian a sorti une reprise surprise de la chanson « Jingle Bells » de James Lord Pierpont le vendredi soir, mettant en vedette sa fille aînée aux cloches et le batteur de Blink-182 donnant le rythme. Dans la pochette du single, Jenner pose même dans une robe rouge scintillante devant un foyer de Noël sur une photo de retour.

Produit sur « Kravis Records » par Barker et sa future épouse, Kourtney a écrit sur Instagram qu’elle s’était « un peu amusée en studio avec l’emblématique reine légendaire [Kris Jenner]. » La fondatrice de Poosh a ajouté de sa propre implication: « Moi sur les cloches et [Travis Barker] à la batterie bien sûr. » Khloé Kardashian a également félicité sa mère en tant que « reine » sur les réseaux sociaux, ajoutant sur Instagram : « Il y a une nouvelle légende de Noël en ville. »

Kourtney a plaisanté dans les commentaires : « Oh oui ! (Moi sur les cloches) ! Mais n’oubliez pas la reine emblématique @krisjenner. » Khloé a ajouté sur son histoire Instagram : « Dieu, je t’aime @KrisJenner. Merci @KourtneyKardash et @TravisBarker d’avoir rendu cela possible. »

Ce sera le premier Noël de Kourtney avec Barker depuis que le musicien a posé la question en octobre dans une proposition romantique au bord de la plage. Les deux ont rendu publique leur relation en février après avoir fait passer leur amitié de longue date au niveau supérieur en janvier, et se sont depuis lors l’un sur l’autre.

Kim Kardashian a défendu ses émissions de PDA en septembre dans The Ellen DeGeneres Show, l’appelant « beaucoup » mais « si mignon ». Ellen Degeneres a plaisanté: « Ils sont l’un contre l’autre comme si c’était la dernière fois qu’ils allaient se voir, tout le temps! » ce à quoi Kim a répondu : « C’est beaucoup, mais c’est si mignon. Tu sais quoi ? C’est ce qu’ils font, et c’est si mignon. Et j’aime l’amour, alors je les aime. »

Jenner a également déclaré à DeGeneres en octobre que la connexion de Kourtney avec son fiancé était la vraie affaire. « Kourtney et Travis, ils sont vraiment faits l’un pour l’autre, ils le sont vraiment », a-t-elle déclaré à DeGeneres dans l’émission du comédien. « C’est le couple le plus mignon. Ils sont tellement amoureux et ils nous font savoir qu’ils sont tellement amoureux – constamment. »