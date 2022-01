Kourtney Kardashian, Travis Barker et leurs enfants profitent de la promenade du Nouvel An

Kourtney kardashian et Travis aboyeur démarrent 2022 avec du temps de qualité en famille.

Le dimanche 2 janvier, la fondatrice de Poosh, 42 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager deux adorables images d’elle et du Clignotement-182 batteur, 46 ans, alors qu’ils profitaient du premier coucher de soleil de l’année ensemble à la plage avec leur famille recomposée.

Sur la première photo, on peut voir Travis serrant Kourtney par derrière tout en tenant une de ses mains alors que le soleil se couche derrière eux.

Le couple a simultanément résisté au refroidissement éolien de l’hiver et maintenu son intimité en portant des masques noirs, Kourtney optant pour un masque de ski qui couvrait toute sa tête et ne révélait que ses yeux.

Dans la deuxième image, on peut voir Travis et Kourtney se blottir contre deux des enfants de Kourtney—Pénélope, 9, et Règne, 7 – qui elle partage, avec son fils le maçon, 12 ans, avec son ex Scott disque. On peut voir Travis tenant Reign dans ses bras, tandis que Penelope regarde loin de la caméra.