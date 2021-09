Kovac pense que Monaco “aura besoin de passer une bonne journée” pour battre le Real

29/09/2021 à 19:55 CEST

L’entraîneur de l’AS Monaco, Peter Kovac, a reconnu la difficulté de s’imposer ce jeudi en Ligue Europa, à Saint-Sébastien, face à la Real Sociedad et a prévenu que son équipe “aura besoin de passer une bonne journée” pour vaincre les Donostiarras.

“Ce ne sont pas seulement une équipe avec un bon milieu de terrain, je vois beaucoup de qualité et vous ne pouvez pas non plus réussir à avoir une seule ligne de qualité. Ils ont des allers-retours et c’est une équipe similaire à la nôtre qui aime avoir le ballon, presse et attaque », a déclaré le sélectionneur croate en conférence de presse avant cette rencontre qui s’est déroulée à la Reale Arena.

“Être à leur niveau et pouvoir rivaliser Nous avons besoin d’une belle journée dans un match international et je sais que nous allons être motivés et concentrés“, a expliqué un Peter Kovac qui espère ” pouvoir mettre un peu plus de pression sur le rival ” dans une compétition européenne ” plus exigeante ” que le championnat de France.

Il a félicité Mikel Oyarzabal qu’il a décrit comme “un leader qui a joué à l’Eurocup, aux Jeux Olympiques… une idole dans ce club qui sait marquer, donner des passes décisives et faire la différence “et était confiante” de pouvoir l’arrêter même si on va avoir besoin de beaucoup d’énergie ce jeudi”, a prévenu l’entraîneur de l’équipe monégasque. .

Il a minimisé les nombreuses et importantes défaites du Real et a rappelé que les Basques ont “un très grand effectif, ce qui les a amenés à être deuxième du championnat espagnol” et sur l’antécédent du match amical de juillet à Saint-Sébastien avec la défaite de son équipe. par 2-1 ne lui a pas donné le courage.

“Il y a des joueurs qui n’étaient pas dans ce match parce qu’ils sont arrivés plus tard et ce jeudi sera différent car ils se battent pour des points et pour être le premier ou le deuxième du groupe et cela va le rendre différent », a déclaré Kovac.

Il accompagnait l’entraîneur monégasque par l’intermédiaire du défenseur central chilien et ancien joueur d’Alavés, Guillermo Maripán, qui a révélé que lui et le vestiaire étaient “très motivés” pour ce match et qu’ils venaient “pour le gagner”.