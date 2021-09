Kovinic et Peterson prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Van Der Hoek et Osorio Serrano

09/03/2021

Le à 09h30 CEST

Le joueur monténégrin Danka Kovinic, numéro 177 de la WTA et le suédois Rebecca Peterson expiré dans une heure et huit minutes par 6-3 et 6-2 au joueur de tennis néerlandais Rosalie van der Hoek, numéro 91 de la WTA et la joueuse de tennis colombienne Maria Camila Osorio Serrano, numéro 498 de la WTA lors de la 30e finale de l’US Open. Après ce résultat, on verra les vainqueurs du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Kovinic et Peterson, les vainqueurs, ont réussi à casser 3 fois le service de leurs rivaux, tandis que la paire perdante, de son côté, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De même, au premier service, Kovinic et Peterson ont été efficaces à 85 % et ont réalisé 71 % des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 94 % et a atteint 58 % des points de service. Enfin, en ce qui concerne les pénalités, les joueurs vainqueurs ont commis une double faute et les joueurs éliminés ont commis une double faute.

Lors des huitièmes de finale qui auront lieu aujourd’hui vendredi à partir de 20h15, heure espagnole, nous aurons la confrontation de Kovinic et Peterson contre les Chiliens Alexa Guarachi Mathison et Desirae Krawczyk qui se tiendra aujourd’hui vendredi à partir de 20h15, heure espagnole.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent au tournoi.