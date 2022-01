KPIT et dSPACE s’associent pour proposer des solutions de recharge intelligente des véhicules électriques

KPIT Technologies et dSPACE se sont associés pour proposer des solutions de recharge intelligente des véhicules électriques. Avec cette collaboration, KPIT et dSPACE offrent une solution unique à leurs clients.

KPIT Technologies et dSPACE, un fournisseur de solutions de simulation et de validation, se sont associés pour offrir une suite complète de tests de solutions pour la recharge intelligente. La combinaison des bibliothèques de tests de conformité KPIT pour le composant matériel dSPACE – l’interface de charge intelligente DS5366 permet cette suite de solutions complète.

Une validation et des tests robustes des technologies de charge sont primordiaux pour une expansion plus rapide de l’infrastructure de charge. Avec cette collaboration, KPIT et dSPACE offrent une solution unique à leurs clients. La combinaison des compétences logicielles et matérielles réunies par KPIT et dSPACE offre des options de test complètes pour l’écosystème de la mobilité.

KPIT a développé une suite complète et prête à l’emploi de bibliothèques de tests de conformité qui fonctionnent de manière transparente avec la solution de charge intelligente dSPACE. Les suites de tests sont conformes aux normes mondiales, telles que DIN 70122, ISO 15118 – 4/5, GB/T 34658 et CHAdeMO.

La plate-forme de test de dSPACE comprend le logiciel d’interface de charge intelligente avec un modèle Simulink simulant le comportement de l’équipement d’alimentation du véhicule électrique, des configurations prédéfinies pour dSPACE ControlDesk et la carte d’interface de charge intelligente DS5366 pour la communication sur courant porteur.

En tant que solution de test ouverte, la solution de test de conformité de charge intelligente s’adapte de manière flexible aux fonctionnalités de l’appareil testé (DUT), possède une interface utilisateur graphique intuitive et fournit une exécution de test automatisée et des rapports détaillés. La suite de solutions de recharge intelligente permet aux équipementiers automobiles et aux entreprises de stations de recharge d’accélérer le développement et les tests des technologies impliquées dans le processus de recharge des véhicules électriques.

Les bibliothèques de test ne se limitent pas à celles définies dans la norme. L’ensemble de la configuration est facile à intégrer avec des outils internes ou existants. La suite de tests peut être utilisée pour la communication de charge, les tests de puissance pour la charge et d’autres applications d’électrification. Les sociétés travaillent au lancement de suites prêtes à l’emploi pour les normes à venir telles que ISO 15118-20, SAE J2984, SAE J2593-2, GB/T 34657-2 et ChaoJi.

Anup Sable, directeur de la technologie et membre du conseil d’administration de KPIT Technologies,– « Nous sommes ravis de collaborer avec dSPACE. L’orientation et l’expertise que dSPACE rassemble pour le matériel et les solutions de validation seront une excellente combinaison et offriront des composants technologiques clés à l’écosystème de mobilité dans leur feuille de route d’électrification. Cela complétera la concentration des KPIT sur les logiciels de groupe motopropulseur depuis deux décennies et leur expérience de travail sur les principaux programmes d’électrification. »

Markus Ploeger, directeur de l’électromobilité et des entraînements électriques chez dSPACE a expliqué « KPIT apporte au partenariat le savoir-faire d’un intégrateur de systèmes logiciels expérimenté. Ensemble, nous aiderons nos clients de l’industrie automobile à mettre plus rapidement les technologies de charge sur le marché. Le développement de l’offre commune a abouti à une solution qui garantit une expérience utilisateur fluide et prend en compte toutes les principales normes et standards mondiaux, permettant ainsi des tests complets pour les technologies de charge de plus en plus complexes.

