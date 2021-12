KPMG renforce sa stratégie de croissance mondiale et réalise un chiffre d’affaires record de 32,13 milliards de dollars en 2021

10/12/2021 à 14:27 CET

KPMG a annoncé ce vendredi un chiffre d’affaires record de 32 130 millions de dollars (28 317 millions d’euros) au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2021, ce qui représente une augmentation à deux chiffres (10 %) par rapport à 2020.

Cette augmentation des revenus de l’entreprise est le résultat d’une période intensive de investissement, dans lequel KPMG s’est concentré sur le développement de solutions et de services prioritaires pour relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises du monde entier.

Toutes les fonctions du cabinet ont connu une croissance importante. Les prestations de Le Conseil a augmenté ses revenus de 17 %, le Juridique et Fiscal de 8 % et l’Audit de 4 %.

Au cours de l’exercice, la firme s’est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et de ses solutions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Les cabinets membres de KPMG se concentrent sur la création d’une culture inclusive et diversifiée. Aujourd’hui, 27 % des associés et dirigeants du cabinet sont des femmes.

Bill Thomas, président et chef de la direction mondial de KPMG International souligne que « 2021 a été une année de croissance exceptionnelle dans un contexte économique difficile. De plus, le cabinet a présenté KPMG : Notre plan d’impact pour conduire un changement durable dans toute notre organisation. Le cabinet a également lancé une nouvelle stratégie ESG mondiale pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs et leur permettre de relever les défis actuels, tout en ajoutant de la valeur à la société et en faisant quelque chose de différent.

« Je suis très reconnaissant à toutes nos équipes de professionnels, qui ont effectué leur travail de manière exhaustive et dans des circonstances difficiles pour nous assurer de répondre et d’anticiper les besoins de nos clients dans un contexte en évolution rapide. Nous nous sommes concentrés, d’abord et avant tout, sur l’amélioration de la qualité et construire la confiance. Nous avons également continué à développer notre écosystème de partenariats pour accompagner la transformation des entreprises grâce à la technologie & rdquor ;, ajoute Thomas.

Le président mondial de KPMG souligne en outre que «Le succès financier de cette année est le résultat d’une plus grande cohésion des cabinets membres de KPMG définir une nouvelle trajectoire pour l’organisation mondiale avec l’engagement et l’ambition de devenir la société de services professionnels la plus fiable et la plus fiable du marché & rdquor ;.

Audit

L’audit a réalisé un chiffre d’affaires total de 11 460 millions de dollars (10 097 millions d’euros) dans le décompte mondial de toutes les entreprises KPMG dans le monde au cours de l’exercice 2021.

L’engagement indéfectible de KPMG est de servir l’intérêt public à travers des audits de qualité, fondement de son activité. En ce sens, la focalisation permanente du cabinet sur la innovation Cela lui a permis d’atteindre une véritable cohérence mondiale et une meilleure compréhension pour ses clients et autres parties prenantes.

KPMG investit considérablement dans son système de gestion de la qualité, conformément aux nouvelles normes mondiales de gestion de la qualité et au déploiement en cours de KPMG Clara, la plate-forme d’audit intelligente basée sur le cloud avec Microsoft Azure.

Les prestations de assurance Pour générer une confiance et une sécurité supplémentaires en matière ESG, dirigées par la fonction Audit du cabinet, ils sont un élément essentiel de la nouvelle stratégie mondiale. C’est pourquoi ils seront également un domaine clé d’investissement pour l’organisation dans le monde entier. L’objectif de KPMG dans ce domaine est de contribuer à garantir que les informations communiquées par les entreprises sont fiables et approuvées de manière indépendante pour répondre aux besoins et garantir la confiance des investisseurs, des parties prenantes et de la société dans son ensemble.

« La qualité des audits reste notre priorité absolue et nous investissons massivement dans ce processus de mise à jour constante. Au cours de l’année écoulée, nous avons réalisé d’importants investissements dans nos systèmes de gestion de la qualité et dans les processus de surveillance et d’assistance pour tous nos professionnels de l’audit dans le monde. En nous appuyant sur les bases solides que KPMG possède déjà, nous devons continuellement innover, sans jamais perdre notre concentration. Chacun de nous a la responsabilité de fournir la plus haute qualité, soutenu par notre objectif d’ajouter de la valeur à la société et aux marchés des capitaux & rdquor;, souligne Larry Bradley, responsable mondial de l’audit chez KPMG International.

Juridique et Fiscal

Les services juridiques et fiscaux ont atteint un chiffre d’affaires total de 7 020 millions de dollars (6 185 millions d’euros) dans toutes les entreprises KPMG dans le monde. La croissance a été largement tirée par la demande accrue de services fiscaux, alors que les clients continuent de rechercher un soutien pour assurer la conformité fiscale et juridique dans un environnement économique et réglementaire de plus en plus complexe.

Dans le cadre de son programme d’investissement de 1 milliard de dollars, la firme a continué à investir de manière significative dans la technologie juridique et fiscale pour développer des solutions telles que Passerelle numérique KPMG, qui offre à ses clients l’accès à l’ensemble de son écosystème de technologies fiscales.

Étant à l’avant-garde des aspects ESG et tenant compte du fait que la transparence fiscale est de plus en plus utilisée comme un indicateur clé de succès, le cabinet a promu Rapports d’impact fiscal de KPMG, un nouveau service qui aide les clients à atténuer les risques, à se conformer à la réglementation et à promouvoir une approche fiscale responsable dans un environnement complexe.

Au cours de l’exercice 2021, KPMG a créé l’un des domaines juridiques les plus importants au monde à travers KPMG Law, élargissant son réseau à 81 juridictions et avec plus de 2 800 avocats. Les professionnels du droit de KPMG travaillent ensemble pour fournir des solutions et des services multidisciplinaires et technologiques pour être connectés à l’échelle mondiale, ce qui a permis au cabinet de figurer en bonne place dans huit classements mondiaux au cours des deux dernières années.

«Nous sommes dans un environnement de changement sans précédent pour la politique budgétaire à l’échelle mondiale. La transformation fiscale est aujourd’hui un impératif mondial. Chez KPMG, nous sommes fiers de la manière dont nos professionnels, notre technologie et notre stratégie de transformation de l’entreprise se combinent pour aider les directeurs fiscaux à prendre une place prépondérante dans le leadership des entreprises et à définir l’activité de l’entreprise. La fiscalité a désormais une influence encore plus grande sur l’agenda des entreprises et les professionnels spécialisés dans le conseil de leurs clients sur les questions juridiques, fiscales et de mobilité sont mieux placés pour les aider à répondre à un environnement réglementaire en évolution & rdquor;, souligne David Linke, responsable mondial des services fiscaux et juridiques chez KPMG International.

Consultatif

Consultatif a réalisé un chiffre d’affaires total de 13,65 milliards de dollars (12,031 milliards d’euros) dans la somme de toutes les entreprises membres. Cette croissance est en grande partie le résultat du succès des services de Deal Advisory, qui incluent le conseil sur les transactions et les opérations de fusions et acquisitions (M&A), les restructurations financières et opérationnelles, les évaluations, les financements stratégiques et de marché, le refinancement de la dette, les processus d’insolvabilité ou la vente de non -des atouts stratégiques, ainsi que la demande continue de technologies innovantes et de solutions avancées en cybersécurité.

Pour stimuler davantage la croissance dans ce domaine, la société a lancé un ensemble de solutions de transformation numérique et commerciale leaders sur le marché : ‘Connecté. Alimenté. De confiance ‘. La transformation promue par KPMG dans le contexte d’évolutions réglementaires constantes a également été un moteur clé, car elle a fourni des solutions innovantes pour les besoins de sécurité opérationnelle et numérique dans le domaine de l’optimisation des risques, de l’automatisation des processus et de l’identification des opportunités dans ce contexte.

Les capacités de conseil de KPMG, alimentées par une technologie de pointe et fondées sur des relations à long terme, offrent aux clients de la société des solutions transformatrices, un fait déjà reconnu ces dernières années par la communauté mondiale des analystes. Des exemples de cette reconnaissance sont le statut de KPMG en tant que « leader & rdquor; de la part de IDC, Forrester, Gartner et HFS pour la stratégie de services numériques, d’analyse de données et d’IA de l’entreprise.

« Les clients se tournent vers les professionnels et experts de classe mondiale de KPMG comme des conseillers de confiance pour les guider à travers les défis commerciaux les plus complexes, surtout maintenant dans cet environnement mondial hautement concurrentiel et de plus en plus numérique. En donnant accès à nos solutions, à nos outils hautes performances et à nos méthodologies de pointe, nous continuons à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour les aider à rester compétitifs dans un paysage en évolution rapide.& rdquor ;, explique Carl Carande, Global Director of Advisory chez KPMG International.

