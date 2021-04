Krafton annonce les détails de la PUBG Continental Series 4

ESTNN compile les faits saillants du calendrier PCS4 et les détails de la cagnotte financée par la foule.

Krafton a révélé les détails de PUBG Continental Series 4 (PCS4), où seize équipes de quatre régions s’affronteront pour un prize pool total de plus d’un million de dollars.

Les quatre régions pour PCS4 comprennent les Amériques, l’Europe, l’Asie et l’Asie-Pacifique, chacune disposant d’un prize pool individuel de 250 000 $. Chaque région organisera sa propre série de qualifications pour déterminer quelles équipes se qualifieront pour la grande finale PCS4.

Les régions Amérique du Nord et Amérique latine auront des qualifications distinctes du 5 au 12 mai. L’événement comprendra trois et quatre tours et les huit meilleures équipes de chaque sous-région des qualifications ouvertes participeront à leurs compétitions sous-régionales respectives de la phase de groupes.

NA et LATAM organiseront des étapes de groupe distinctes du 14 au 20 mai. Les phases de groupe verront les huit meilleures équipes des tours de qualification dans le mélange avec les 16 meilleures équipes de chaque sous-région ESL PUBG Masters: Phase 1 Group Stage. Alors que les équipes se disputent leur part de 25 000 $, les six meilleures équipes de la compétition se qualifieront pour la grande finale PCS4 Americas. Cependant, les équipes classées de la 7e à la 14e phase de chaque phase de groupes sous-régionale s’affronteront dans le cadre du PCS4 Americas Last Chance Qualifier, qui se déroulera du 22 au 23 mai.

Le programme de la grande finale PCS4 est le suivant:

Amériques: 10-11 juin | 17-18 juin | 24-25 juin Asie-Pacifique: 10-11 juin | 17-18 juin | 24-25 juin Europe: 12-13 juin | 19-20 juin | 26-27 juin Asie: 12-13 juin | 19-20 juin | 26-27 juin

Détails sur les cagnottes à financement participatif

Le PCS4 assistera au retour de Pick ‘Em Challenge. Cela donnera aux fans la possibilité de gagner des récompenses en jeu en prédisant le résultat de chaque tournoi régional. Les fans peuvent obtenir des coupons de vote en achetant des articles thématiques PCS4 ou en regardant les tournois. Ils peuvent utiliser ces coupons pour voter et participer au défi. Selon Krafton, 30% des revenus générés par la vente d’articles PCS4 seront ajoutés au prize pool global.

